¡A recuperar la audiencia... ! Buscaría Marvel a Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson para nueva película de Avengers

Variety dio a conocer algunos de los planes desesperados que tienen los ejecutivos de Marvel entre ellos el posible regreso de dos de los actores que ayudaron a construirse como una de las franquicias y universos más exitosos de Hollywood.

Una de las problemáticas para continuar con los éxitos, después de la recaudación histórica de casi 2 millones 800 mil dólares, provenientes de Avengers: Endgame, los creativos se plantean la posibilidad de devolverle la vida a personajes que se ganaron el cariño de los fans: Black Widow de Scarlett Johansson y Iron Man de Robert Downey Jr.

Some final effects for such Disney+ series as “WandaVision” and “She-Hulk: Attorney at Law” were inserted after their streaming debuts. https://t.co/9by5jJNncZ pic.twitter.com/YXZ7HtlYxSAunque pareciera imposible, la línea del multiverso podría ser capaz de lograrlo, sin embargo, Variety asegura que sería costoso para el estudio.

Nada está dicho por completo ya que las historias vienen inspiradas, adaptadas o basadas en las aventuras de los comics de los mismos personajes, lo que podría permitir el retorno de los estelares Avengers.

Además de acuerdo a Variety, el ingreso del universo de los X-Man daría un giro de interés al público.

Marvel Studios se está cuestionando y planteando las opciones para continuar con sus proyectos, pues los cargos que actualmente enfrenta Majors por violencia doméstica desataron un debate relacionado a la estrategia que se contemplaba para próximos proyectos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LARAZON_MX: Marvel podría traer de vuelta a Robert Downey Jr y a Scarlett Johansson; Esto se sabeSe reveló que Marvel buscaría traer de vuelta a Robert Downey Jr y a Scarlett Johansson; este es el plan para revivir la saga fílmica

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

MILENIO: Crisis en Marvel haría que Robert Downey Jr. regresara como Iron-Man al UCMMedios revelaron que tras sus fracasos en taquilla, Marvel estaría considerando traer de regreso a Robert Downey Jr. y a los 'Vengadores' originales

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

FORO_TV: Huracán Otis: Viven Viacrucis al Buscar entre los Escombros a Desaparecidos en AcapulcoA una semana de la tragedia la cifra oficial de personas fallecidas es de 46, mientras permanecen 58 desaparecidas

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

MILENIO: Vida Gómez, diputada local de Yucatán, se registra para buscar la gubernatura por MCVida Gómez afirmó que harán historia, a pesar del gobierno panista en la entidad y los aspirantes morenistas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Chivas ante Querétaro con el objetivo de buscar la liguilla directaEl Rebaño Sagrado, que viene de sufrir una humillante goleada ante los Tigres

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: ¿Cómo buscar amigos reales que te acompañen para toda la vida, según la ciencia?Según la Dra. Degges-White, el 55% de los adultos cree que necesitan más amigos, lo que nos indica la importancia social de las relaciones de amistad

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕