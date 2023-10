A 9 días de conflicto de camiones Homex en Xalapa, esto se sabe de la desaparición de la ruta

A la fecha ni la dirección de Transporte Público, ni de Tránsito del Estado han fijado un posicionamiento sobre el tema; sólo cinco camiones de la pequeña sociedad, donde participan tres dueños de autobuses, están prestando el servicio.

El lunes 23 de octubre, los socios de la cooperativa se reunieron con autoridades que hicieron una revisión y detectaron que algunas unidades no estánla antigüedad con las que deben operar, y no cuentan con el registro de transporte conocido como PEO; póliza de seguro, actualizado, además, de que no cuentan con el trazo de la“Actualmente solo hay 5 carros que pudieron acreditar los documentos, el resto de los compañeros no han logrado comprobar; es como una...

