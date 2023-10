70 años de los mocasines Horsebit 1953, un emblema de Gucci ahora protagonizado por Paul Mescal

Gucci conmemora el 70° aniversario de los mocasines Horsebit 1953, como elemento decorativo en sus colecciones para evocar la vida y el estilo que rodeaba a la equitación, un pasatiempo popular entre su clientela de la época. En 1953, cuando Gucci introdujo el calzado, nacieron los mocasines Horsebit 1953.

una parte esencial del guardarropa gracias a su capacidad de combinar a la perfección la artesanía italiana, el estilo de vida al aire libre estadounidense y la clásica estética ecuestre británica.tanto Paul Mescal como Xiao Zhan son capturados usando el diseño original de 1953

. Sus fotografías muestran de forma elegante cómo el herraje y la silueta tradicionales siguen inspirando y cautivando generación tras generación.Dirección creativa: Sabato De Sarno Dirección de arte: Riccardo Zanola Fotografía y dirección: Heji Shin DoP: Karol Jurga. headtopics.com

Leer más:

HarpersBazaarmx »

Así es la instalación del Día de Muertos de Jean Paul Gaultier en CDMXJean Paul Gaultier llega al Museo de Arte Popular. Leer más ⮕

Paul McCartney anuncia la salida de la 'última canción' de los Beatles, con la voz de John LennonLos fans de la agrupación podrán disfrutar de 'Now and Then', escrita por Lennon después de que The Beatles se separaran en 1970 Leer más ⮕

Miguel Ángel Silvestre habla de '30 monedas': “Sin el mal no hay bien”El actor español vuelve a la segunda temporada de la serie de HBO; Paul Giamatti interpreta al villano. Leer más ⮕

Drake celebra su cumpleaños al lado de Walter White y Jesse PinkmanEl cantante celebró una exclusiva fiesta a la que asistieron, entre otros, Aaron Paul y Bryan Cranston, protagonistas de 'Breaking bad' Leer más ⮕

Premios Bandamax 2023: ¿cuándo, en dónde ver en vivo y qué invitados estarán?Cynthia Urias, Marie Claire Harp, Paul Stanley, Ingrid Lazper, son algunos de los conductores de los premios que reconocen lo mejor del regional mexicano Leer más ⮕

Ejército de Israel irrumpe en Gaza en 'la mayor incursión terrestre hasta ahora'El Ejército israelí realizó una incursión temporal en Gaza como preámbulo de una invasión mayor. Aquí las imágenes. Leer más ⮕