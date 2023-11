5 mechas californianas para morenas que sí se pueden llevar en otoño-invierno

. Por lo tanto, deben parecer naturales, no como el cabello ombré, por ejemplo, en el que se puede ver fácilmente que el color rosa, azul o rubio claro en tu pelo no es un reflejo natural.

Una mezcla de rubio apagado con gris brillante para fusiona las tonalidades del cabello negro, y es de menor mantenimiento. Funciona bien incluso si quieres un tono rubio más decolorado.y mujeres de cabello negro, el chiste es poner mechas caramelo en las puntas y con un brillo más notorio. Es más marcado y juvenil.

Si no quieres perderte las celebraciones de Halloween y día de Muertos, lleva contigo alguna de estas increíbles ideas para uñas

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOGUEMEXICO: Botas altas negras de tacón en las que debes invertir este Otoño-Invierno 2023Este invierno no hay nada como un par de botas negras altas, resistentes y que combinen con todo.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: Cómo llevar jeans rectos con tenis como Kendall Jenner en otoño 2023Está claro que la marca favorita de Kendall Jenner es Bottega Veneta: lo ha demostrado con las botas Canalazzo, el vestido de lentejuelas y, ahora, los tenis.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

HARPERSBAZAARMX: Cherry Red, el color tendencia que se apoderó del otoño-invierno 2023 (y así se lleva)Cómo llevar el color cherry red para lo que resta del año.

Fuente: HarpersBazaarmx | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: Cómo llevar leggings de efecto piel en otoño 2023Los leggings de efecto piel serán la apuesta de estilo para verte elegante en otoño 2023. Así lo confirmaron las pasarelas y street style de la temporada.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: Lacoste tiene el bolso deportivo para armar conjuntos versátiles en otoño 2023El secreto para portar conjuntos versátiles en otoño 2023: LORA de Lacoste, un bolso deportivo de inspiración vintage.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: Cómo llevar cazadoras de efecto piel con faldas y pantalones en otoño 2023Las cazadoras de efecto piel no son tendencia, son un básico del armario y descubrimos que con faldas y pantalones generarán looks únicos en otoño 2023.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕