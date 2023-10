31 de octubre se celebrará el 'Día del Corrido Tumbado'

El 31 de octubre de 2019, en plena celebración de Halloween, el cantante originario de Hermosillo, Sonora, Natanael Cano estrenó el álbum que cambió el panorama de la música regional mexicana, ‘Corridos Tumbados Vol. 1.

Hoy, con más de 200 semanas en una de las listas con más prestigio de la industria musical, 'Corridos Tumbados Vol. 1' se instala como un álbum de culto para los amantes del género y se ha convertido en uno de los referentes del cambio de la música mexicana frente a la escala global.

