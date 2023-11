2 de octubre y Ayotzinapa: lo mejor y lo peor

El 68 fue una gran fiesta juvenil, de enorme creatividad e ingenio, que tuvo la capacidad de hacerse ver y oír con formas inéditas que le ganaron la narrativa al Estado mexicano y lo evidenciaron como un gobierno represor, incapaz de atender las demandas de diálogo público, apertura y democracia.

Representa lo mejor también, porque creó una organización admirable, de democracia directa, participativa y representativa a través de las asambleas de las escuelas y de sus representantes electos, que podían en cualquier momento ser removidos, y que llevaban su voz al Consejo Nacional de Huelga.

Finalmente, el 2 de octubre es memorable por la solidaridad popular que consiguió, por el apoyo y simpatía hacia sus demandas y su lucha, y porque fue el punto de partida de una gesta que continuó en los años siguientes, donde la generación del 68 fue protagonista central en el derrumbe del sistema autoritario y en la transición a la democracia, además de dar un enorme impulso a las luchas populares.

Y así como el 2 de octubre no se olvida, tampoco olvidamos el 26 de septiembre de 2014. Ese día, fueron reprimidos y desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y aunque es una fecha trágica que no merece perdón ni olvido, sino memoria, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición, no debe ser recordada sólo por la tragedia, sino por la lucha que representa.

