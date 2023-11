1985 y 2023; el impacto del terremoto y Otis en el sistema político

y mostró las limitaciones en la personalidad del presidente y la corrupción e ineptitud del régimen. Las ausencias de De la Madrid abrieron los portones al protagonismo de una sociedad civil que tomó el control de las operaciones de rescate, acompañada y alimentada por una prensa cada vez más crítica y libre. En esos días la izquierda le ganó la calle al PRI y en 1997 se apoderó del gobierno citadino.

Por debilidad y vocación, los economistas tecnócratas cedieron e impusieron las nefastas políticas neoliberales que alentaron la creación de la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Todavía no termina la temblorina de la transición.el 2023 ha sido malo para AMLO. Sus decisiones sobre Ayotzinapa, la Guerra Sucia y las personas desaparecidas mostraron que a la hora de la verdad se sometió a las reglas no escritas del pacto de impunidad y permitió al ejército imponer la opacidad.

Luego vino su monumental berrinche contra la Suprema Corte que lo ha llevado a golpear los derechos legítimos de los trabajadores del Poder Judicial. Ahora tiene su credencial de conservador. El disenso al interior de Morena crece. Marcelo Ebrard mantiene su protesta, Olga Sánchez Cordero se le insubordina defendiendo en tribuna al Poder Judicial y Clara Brugada se apalanca en la izquierda social capitalina para inconformarse con la selección de Omar García Harfuch como candidato a la jefatura de gobierno de la capital..

