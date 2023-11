[일타쌍피-스토리노믹스]미국은 왜 핵폭탄 개발에 진심이었나···‘죄수’냐 ‘치킨’이냐

※소설, 영화, 연극, 뮤지컬, 웹툰 등 재미있는 이야기가 넘쳐나는 시대입니다. 그런데 이야기만 소비하기에는 뭔가 부족함을 느낄 때가 없던가요? 이야기 속에 숨어있는 다양한 경제적, 사회적 읽을거리가 더해진다면 훨씬 더 재밌을 지 모릅니다. ‘일타쌍피 스토리노믹스’는 이야기에 플러스 알파를 더하는 경향신문 칸업(KHANUP) 콘텐츠입니다. 더 많은 내용을 읽고 싶으시면 로그인 해주세요!핵폭탄은 인류가 만든 최악의 대량살상무기다. 군인과 민간인을 가리지 않는다. 폭발때 발생하는 고열과 충격파, 방사능물질은 주변 수십킬로미터 초토화시킨다. 핵전쟁은 전쟁 당사국만의 문제가 아니다. 다량의 핵폭발은 핵겨울을 불러와 인류를 공멸시킬 수 있다. 전세계에는 1만2000개의 핵무기가 있고 이중 3700여개가 실전에 배치돼 있다. 자칫 누구하나 실수로라도 핵버튼을 누른다면 그 결과는 가히 공포스러울 수 있다.

시카고국제문제협의회(CCGA)가 2021년 실시한 설문조사를 보면 한국인의 71%는 자체적인 핵무기 개발을 찬성한다. 2006년 사회동향연구소 설문조사에서도 '남한도 자체 핵무기를 보유해야 한다'가 67%에 달했다. 1980년대도, 90년대도 찬성여론은 60~70%대를 오갔다. 시대가 변하고 한반도 상황이 급변했어도, 이같은 찬성율은 변화가 없다. 전세계가 두려워하는 핵은, 그러나 한국인에게는 정의고 힘이다. 한국은 핵의 수혜를 본 적이 많다. 일본 히로시마와 나가사키에 떨어진 두발의 원자폭탄은 일제 식민지배에서 해방을 앞당겼다. 원자력은 중공업 육성이 절실했던 자원빈국 한국에게는 생명의 빛이었다.

일본인의 핵정서는 한국과 다르다. 1945년 두발의 원자폭탄으로 패전국이 됐다.1954년 미국의 태평양 비키니섬 수소폭탄 실험 당시 23명의 참치어선 어민들이 피폭되는 참사가 벌어졌다. 2009년 동일본 지진으로 후쿠시마 원전이 폭발했다. 일본은 핵에 대한 피해의식이 크다.핵폭탄의 아버지 J.로버트 오펜하이머에 대한 관심이 한일이 다른 이유다. 영화 는 올해 한국 박스오피스 10위에 올라있는 흥행작이다. 많은 화제를 뿌리며 322만명의 관객이 봤다. 일본에서는 아직도 개봉하지 못하고 있다. 기약도 없다. 미국 헐리우드에서 제작한 영화가 일본에서 상영되는 못하는 사례는 극히 이례적이다. 를 연출한 거장, 크리스토 놀란 감독의 작품이라는 데서 더 그렇다. headtopics.com

영화 는 J. 로버트 오펜하이머의 일대기를 그린 영화다. 제2차세계대전 말미 뉴멕시코주의 로스알라모스 연구소. 미국은 이곳에서 비밀리에 원자폭탄을 만드는 ‘맨해튼 프로젝트’에 돌입한다. 오펜하이머는 이 프로젝트를 진두지휘했다. 영화의 원작은 오펜하이머의 평전인 다. 그리스신화에 따르면 불은 신들의 전유물이었다. 프로메테우스는 인류에게 불을 가져다 주지만, 제우스의 분노를 사 평생 독수리에게 간을 쪼이는 고통을 당한다. 오펜하이머는 인류에게 제2의 불, 원자에너지를 선사했다. 하지만 자신이 만든 원자폭탄이 대량살상무기가 되는 것을 보며 평생 고통스러워했다.

“나는 이제 죽음이요, 세상의 파괴자가 되었다(Now I am become Death, the destroyer of worlds)”라는 힌두경전의 한 구절은 세상을 구하기 위해 세상을 파괴할 지도 모르는 무기를 만들어야 했던 한 과학자의 고뇌를 잘 표현한다.미국은 왜 원자폭탄 개발에 진심이었을까. 독일 나치가 원자폭탄을 개발하고 있다는 첩보를 입수한 것이 결정적이었다. 미국은 독일이 먼저 원자폭탄을 손에 쥐는게 두려웠다. 미국 정부는 나치를 피해 망명한 독일 과학자들까지 끌어들여 원자폭탄 개발에 박차를 가한다.경찰에게 붙잡힌 죄수 A와 B가 있다고 치자. 두사람이 서로 죄를 불지 않으면 1년 징역이다. 만약 A가 자백하고 B가 자백하지 않으면 A는 석방, B는 징역 10년을 받는다. 반대로 B가 자백하고 A가 자백하지 않으면 B가 석방, A가 10년을 받는다. 두사람이 모두 자백하면 각각 5년을 받는다.②A가 자백을 하지 않았다고 가정하자. headtopics.com

