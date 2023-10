“미국 출생이라, I am 신뢰”…한국말 서툰 척 전청조가 보낸 ‘황당 문자’

지난 26일 JTBC는 전청조씨가 ‘재벌 3세’인 척하면서 남씨와 함께 거주하고 있는 시그니엘 주민들에게 접근했다며 피해자 유튜버 A씨의 인터뷰를 공개했다.당시 전씨는 A씨에게 자신이 ○○○○○호텔의 혼외자인 재벌 3세라며 시가총액 1300조원에 달하는 글로벌 IT그룹 엔비디아 대주주라고 소개했다. 또 남씨를 아내라고도 했다.특히 자신이 미국에서 출생했다고 주장한 전씨는 한국어가 서툰 듯 A씨에게 황당한 메시지를 보내기도 했다.

공개된 사진을 보면 전씨는 “Ok. 그럼 Next time(다음)에 놀러 갈게요. Wife(아내)한테 다녀와도 되냐고 물었더니 ok 했어서 물어봤다”며 “But you friend(하지만 네 친구)와 같이 있으면 I am(나는) 신뢰에요”라고 적었다. 이외에도 전씨는 A씨에게 “괜찮으면 잠깐 42층으로 와 줄래요? 나 지금 나갈 건데 나가기 전에 (박)세리 누나가 준 와인이 있는데 그거 전해주고 갈게요”라며 “나도 아직 마셔보진 않았는데 주변에서 맛있다고 하더라고요. 오래 못 기다려서 먼저 나가볼게요. 이따가 연락 줘요!”라고 한국어를 유창하게 구사했다.앞서 남현희는 지난 23일 재벌 3세라 주장한 전씨와 오는 12월 재혼 소식을 발표했으나 이후 전씨의 거짓 성별, 사기 행각 등이 보도돼 논란이 일었고, 이틀 만인 지난 25일 두 사람은 결별한 것으로 알려졌다.

