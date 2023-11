������� �����ս�, �ڽ��־...����硯���� ������ ������ Ȳ�ݱ�

�Ҽӻ� ����Ʈ ������ 2�� ������ ����硯 �߸Ÿ� �յΰ� �ź��� ���� ���������� ���� ������ �����ߴ�.

���� ������ ��11�� 3�� ù �ַ� �ٹ� ����硯�� �߸ŵȴ١��鼭 �������졯���� �ַ� Ȱ���� ����������, �� �̸����� ������ �ַ� �ٹ��� ó���̶� ������ �� ���. �ٸ� �е��� ��� ����ֽ��� ��밡 �ȴ١���� �Ĺ� �Ұ��� ������. ù �ַ� �ٹ����� ����硯���� ���� ������ ���ؼ��� ����ź�ҳ�� Ȳ�� ������ �Ҹ��� �������� �� �̸����� �ٹ��� �ϼ��DZ���� ������ ������ ������ ������ ���� ������ٰ� �����Ѵ�. ������ ���� �� ������ �� �ִ� �͵��� ��ұ⿡ �ٹ����� ����硯�� �ƴ١���� �����ߴ�.

�̹� �ٹ����� Ÿ��Ʋ�� �����ĵ� �ؽ�Ʈ �� ��(Standing Next to You)���� ����� �ַ� �̱� ������(Seven)���� Explicit Ver.�� Clean Ver., ��3D (feat. Jack Harlow)���� ���� �Ű� ��Ŭ���� �� ��(Close to You)(feat. Major Lazer)��, ������ ���� ��(Yes or No)��, ���ø��� ��Ʈ ü����(Please Don��t Change)(feat. DJ Snake)��, ������Ʈ ��(Hate You)��, ����ٵ�(Somebody)��, ���� ���� �� ���(Too Sad to Dance)��, ���� �۷��� ���� Ƽ�(Shot Glass of Tears)�� �� �� 11���� ���ϵȴ�. headtopics.com

Ư�� �̹� �ٹ��� ������ ����� ������ ������ ����. ������ ���̹� �ٹ��� �ؿ� ���� ������ ��ǥ�� �غ��߱⿡ ���� �� ����� �غ��ߴ�. ������ ������� �����ϸ� ����� ������, ��������� �� ���� �� ���Ƽ� �����̴�. ���������� �ٰ����� ����� �ٹ��� ��ŭ ��밡 �ȴ١���� ���ߴ�.

Ÿ��Ʋ�� �����ĵ� �ؽ�Ʈ �� ������ ���� �̾߱⵵ ������ �� ������. �״� Ÿ��Ʋ���� ó�� ����� ��ø� ȸ���ϸ� ���ص�� ��Ʈ�� �����졯 ������ ��ģ ���¿��� ���̷� ���� �־��� �����µ�, ���� �������� �־���. �� �� ���� �����ս��� ���� ������ �ϸ� ���� ���ְڴٴ� �׸��� �׷�����. �׷��� �̹� ����硯 Ÿ��Ʋ�� �������� �ʾҳ� �ʹ١���� ������. headtopics.com

대한민국 헤드 라인 더 많은 것을 읽으십시오: maekyungsns »

��, �������� �� ������ ������ ���Ÿ ���� �͡� �߾������� ������� �������� ���� ����������б��� ������ ���Ÿ�� ���� �͡�, �������� ����� ������ ������ ���硯��� ������ �߾��� �ߴٴ� ������... 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕

����밡 �ݹںҰ� �߸���...���������� �İ桯 �ֵ���, �ǹ̽��� SNS����밡 �ݹںҰ� �߸���...���������� �İ桯 �ֵ���, �ǹ̽��� SNS - ��Ÿ������, �ۼ���-�̴ٰ�, ����-hot-issues, ���-KBS �Ƴ�� ��� ����� ������, �ֵ��� �κΰ� ��ȥ 14�� ���� �İ��� ���� ���, �ֵ����� �ڽ��� SNS�� ���� ���� ������ǰ� �ִ�. 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕

�̵��� ���纹�� ����µ����� �̸� ��Ī�� ���ڹް� ������̵��� ���纹�� ����µ����� �̸� ��Ī�� ���ڹް� ����� - ��Ÿ������, �ۼ���-������, ����-hot-issues, ���-�� �౸���� �̵����� �ֱ� �ڽ��� ��Ʃ�� ä�� ���ۻ� ��ǥ���� ��⸦ ���ߴٰ� �о����. 31�� �̵��� ��Ʃ�� ä�� ���̵���۱������� ���׵��� ���ε尡 ������ ��������� ������ ������ �ö�Դ�. 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕

��ä������, �̷��� ���� �� ���١������Ρ� ���� ���� ����ä������, �̷��� ���� �� ���١������Ρ� ���� ���� �� - ��Ÿ������, �ۼ���-������, ����-hot-issues, ���-MBC ������ �����Ρ�(�غ� Ȳ����/���� �輺��)�� ���� ����� ���� ���̴�. MBC�� 1�� ����� �α⿡ ���Ծ� ������ ���������� ���� �ߡ��̶�� ����� ��ȹ�� �����ϰ� �ִ١��� ������. 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕

[����]�¹�, ���Ծ��� �ҳ��[����]�¹�, ���Ծ��� �ҳ�� - ��Ÿ������, �ۼ���-���뼮, ����-photos, ���-���� �¹��� 30�� ���� ���� ������ �ް��ڽ����� ���� �� ��° �̴Ͼٹ� ��Guilty�� �߸ű�� ���ڰ���ȸ���� ����Ÿ���� ���� �ִ�. 2023.10.30 [���뼮 ��Ÿ������ ����] 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕

[���ͺ�] ���־��� �ǡ� ������ ����â�� ��� ���� ��...���� ����ҡ�[���ͺ�] ���־��� �ǡ� ������ ����â�� ��� ���� ��...���� ����ҡ� - ��Ÿ������, �ۼ���-��ҿ�, ����-movies, ���-��� ������(32)�� ������ ������ �ƴ�. �������� �����+ �ø��� ���־��� �ǡ�(�غ� ��μ�, ���� �ѵ���)���� �������� ���� ����ö�� �þ� �����ߴ�. 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕