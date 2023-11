조국 'I am 신뢰, I am 공정'…'전청조 밈' 따라하며 한 말

조국 전 법무부 장관이 펜싱 국가대표 출신 남현희씨의 결혼 상대였던 전청조(27)씨의 화법을 따라하는 밈(meme·인터넷 유행어)을 활용해 ‘공정’을 강조하는 게시글을 올렸다.이는 전씨가 미국 출신의 재벌 3세 행세를 하며 같은 아파트 입주민에게 접근해 친분을 쌓는 과정에서 보낸 메시지를 따라한 것이다.

여기서 전씨는“Ok. 그럼 Next time(다음)에 놀러 갈게요. Wife(아내)한테 다녀와도 되냐고 물었더니 ok했어서 물어봤어요. But you friend(하지만 네 친구)와 같이 있으면 I am(나는) 신뢰에요”라며 영어 섞인 문자를 보냈다.조 전 장관은 입시 비리 등 혐의로 기소돼 현재 항소심이 진행 중이다. 지난 2월 1심은 조 전 장관에게 징역 2년의 실형을 선고했다. 자녀 입시 비리와 관련해서는 상당 부분 유죄를 인정했다.

재판부는 “입시 비리 범행은 저명한 대학교수로서 큰 영향력을 갖고 있었음에도 사회의 기대와 책무를 저버린 채 오로지 자녀의 입시에 유리한 결과만 얻을 수 있으면 어떤 편법도 문제 될 게 없단 그릇된 인식에서 범행했다”고 지적했다.

대한민국 헤드 라인 더 많은 것을 읽으십시오: joongangilbo »

“I am 충주에요…” 이번엔 전청조 패러디한 충주시 홍보맨사기 혐의로 체포된 전청조 씨의 사진과 말투를 패러디한 충주시 유튜브 영상이 화제다.지난달 31일 충주시 유튜브 채널에는 ‘전충주’라는 제목의 영상이 올라... 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕

'사기·스토킹·폭행' 전청조 김포서 체포…주거지 압수수색 중(종합)경호원들을 대동한 전청조 씨.펜싱 국가대표 출신 남현희 씨의 결혼 상대였다가 사기와 스토킹 논란에 휩싸인 전청조 씨가 경찰에 체포됐습니다.오늘(31일) 경찰에 따르면 전씨는 사기와 사기미수 등 혐의로 김포에 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕

[속보] 경찰, '사기 혐의' 전청조 체포- 전청조,사기 혐의,남현희 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕

[속보] '사기·사기미수' 전청조 체포...주거지 압수수색 중’사기·사기미수’ 전청조 체포…주거지 압수수색 중◇ 자세한 뉴스가 이어집니다.※ '당신의 제보가 뉴스가 됩니다'[카카오톡] YTN 검색해 채널 추가[전화] 02-398-... 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕

'사기·사기미수' 전청조 체포...자택 압수수색전 펜싱 국가대표 남현희 씨의 재혼 상대로 알려진 뒤 사기 등 각종 의혹에 휩싸인 전청조 씨가 경찰에 붙잡혔습니다.서울 송파경찰서는 오늘(31일) 사기와 사... 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕

경찰, '사기·사기미수 혐의' 전청조 체포...주거지 압수수색도[앵커]전 펜싱 국가대표 남현희 씨의 재혼 상대로 알려진 뒤 각종 사기 의혹이 불거진 전청조 씨가 경찰에 체포됐습니다.이와 함께, 경찰은 현재 전 씨 주거지... 더 많은 것을 읽으십시오 ⮕