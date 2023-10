정유라 'I am 진지에요, 저 300조 있는데 결혼하실 분'

남현희 전 펜싱 국가대표 선수와 결혼을 하려다 사기행각 등이 알려지면서 논란이 되고 있는 전청조씨의 카톡 말투인데요.전 씨가 미국 교포이자 재벌 3세라면서 영어 단어를 섞어서 지인에게 보낸 메시지인 거죠?각종 커뮤니티와 댓글에서도 이 카톡 문구 전체 또는 'I am 신뢰에요'라는 문장이 사용되고 있습니다.

정씨는 개인 소셜미디어에 "저 300조 있는데 결혼하실 분, 여자분이 제 아이 낳아주시면 독일에 수백 개 페이퍼 컴퍼니 물려드리겠습니다, I am 진지에요"라고 적었습니다.이른바 '전청조 밈'을 두고 누리꾼들은 "엉터리 영어 말투가 어이없고 웃기긴 하다", "밈으로 가볍게 소비되고 끝날까 걱정된다" 등의 반응을 보이고 있습니다.

정유라, 안민석 겨냥 '저 300조 있는데 결혼하실 분, i am 진지'정씨는 28일 페이스북에 '저 300조(원) 있는데 결혼하실 분, 여자분이 제 아이 낳아주시면 독일에 수백개 페이퍼 컴퍼니 물려드리겠다'고 적었다. 정씨는 전청조씨가 과거 지인에게 보낸 카카오톡 메시지에서 썼던 'i am 신뢰에요'라는 말을 따라 'i am 진지에요'라고 쓰기도 했다. 김 회계사가 언급한 야당 5선 의원은 안민석 의원으로 추정된다.

정유라 "I am 진지에요"…전청조 패러디하며 이 사람 저격박근혜 정부의 '국정농단' 사태의 핵심 인물인 최서원(개명 전 최순실)씨의 딸 정유라씨가 사기 혐의를 받는 전청조씨의 발언을 패러디하며 자신을 향한 의혹에 관해 억울함을 호소했다. 정씨는 28일 본인의 페이스북에 "저 300조 있는데 결혼하실 분. 여자분이 제 아이 낳아주시면 독일에 수백개 페이퍼 컴퍼니 물려드리겠다"고 적었다.

