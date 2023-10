장예찬, 이준석 겨냥 '과오 돌아보고 반성해야…제발 어른스러운 정치 하자'

장예찬 국민의힘 최고위원은 30일 인요한 혁신위원장이 제안한 '대사면'을 비판한 이준석 전 대표 등을 겨냥해"분명한 것은 통합 대사면의 대상자들이 자신의 과오를 돌아보며 낮은 자세로 반성해야 한다는 사실"이라고 말했다.특히 그는"검찰에 기소의견으로 송치된 것과는 별개로 성상납 의혹의 핵심 인물을 만나기 위해 그 새벽에 측근을 보낸 것, 그 누구에게도 자존심을 굽히지 않는 분이 장 이사라는 사람에게 한 번도 본적 없는 저자세를 취한 것은 도덕성을 중시하는 보수정당의 전통을 짓밟은 일"이라며 이 전 대표의 성상납 의혹을 재차 언급했다.

장 최고위원은"저를 포함한 당 지도부에게는 뭐라고 막말해도, 조롱해도 괜찮다. 전부 감당하겠다"며"다만 30대 당대표의청년정치에 기대를 걸었던 수많은 국민들과 당원들에게 경솔한 언행과 처신으로 염려를 끼친 것을 인정하고 고개를 숙이시라"고 했다.장 최고위원은 이날 오전 최고위원회의에서도"나만 옳고, 나만 잘났다는 자세로는 그 누구와도 함께 할 수 없다","지금은 자존심을 내세우며 투정을 부릴 때가 아니다"며 이 전 대표 등에 '대사면' 제안을 받아들일 것을 촉구했다.

이와 관련해 이 전 대표는 이날 오전 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 '"학교폭력 한 다음에 가해자가 피해자한테 억지로 사과하고 이제 피해자와의 관계가 개선됐으니 도움이 될 것이라고 하는 것"이라고 비유하며 부정적 입장을 내비쳤다. 그는"1년 반 동안 엄청나게 해코지를 한 다음에, 제가 거기에 대해서 반대한다 그러면 애 취급하려고 한다. 나이 40 되는 사람한테 애 취급하려 달려드는 태도가 지금 이 당의 문제"라고 비판했다. headtopics.com

이 전 대표는"징계 문제에는 여러 가지 해법이 있을 수 있는데, 이런 징계가 잘못됐고 과거에 당이 이런 식으로 다른 의견을 억압하는 방식으로 윤리위원회가 가동되고 이랬던 것을 반성한다, 이렇게 나와야 한다"며"(대사면을 거부하면 이미지가 마이너스가 되는 걸) 노리고 있나 하는 생각이 들 정도"라고 덧붙였다.

