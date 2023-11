배우를 꿈꾸다 엄마가 된 그녀의 일상

승자가 모든 것을 가진다. 승자독식의 명백함은 차라리 솔직함이며 공정함이라 불러야 할 것이다. 요새는 불투명한 과정과 편법이 눈살을 찌푸리게도 하지만, 이긴 자가 모든 것을 얻는 끝장 승부의 엄정함은 평범한 사람들을 일으켜 승리를 향해 끝없이 내달리도록 이끈다. 이것이 자본주의와 경쟁사회의 동력이며 미덕임을 많은 이들이 알고 있다.세상 모든 것엔 단면이 있다. 누군가에겐 화려한 스타가 될 기회의 장이 다른 누구에겐 1등만 기억하는 치사한 세상이 될 수도 있는 노릇이다. 팝스타 ABBA(아바)는 명곡 'The Winner Take It All'에서 '승자는 모든 걸 가져요. 패자는 몰락하죠. 간단하고 명백해요. 내가 어떻게 불평하겠어요'라고 노래했다. 10년 전 토마 피케티는 명저 을 통해 가진 자와 갖지 못한 자의 격차가 끊임없이 커져가는 것이 자본주의의 필연적 효과임을 증명해 화제가 되기도 했다.

지연은 연극에 대한 신념과 정열을 잃어가는, 사랑의 고뇌와 아기에 대한 걱정 가운데 보잘 것 없고 초라한 여자가 되어가는 건 아닌가를 고민하는 니나가 되어 마음 다해 연기한다. 어쩌면 세상 가장 보잘 것 없는 무대, 가장 형편없는 관객 앞에서, 어쩌면 생애 최고의 연기일지 모를 연기를 해낸다. 중요한 것은 명성이나 갈채가 아니라 저마다의 십자가를 지고 견디어 나가는 것이라는 대사를 하던 순간은 원작에서만큼이나 감격적이다.니나가 다다르는 깨달음이 무엇인지를 아는 이는 모두 알 것이다. 화려하진 않아도, 성공하진 못했어도, 신념과 사명을 갖고 나아가는 삶과 연기가 그녀 앞에 펼쳐진다. 짊어진 이를 오열하게 하는 버거운 십자가를 맨 지연이 그렇게 나아가기를 선택한다. 그럼에 이 영화 는 아름답다 해도 좋겠다.대부분은 이름조차 들어본 적 없을 작은 영화제, 처음 보는 영화와 낯선 배우들, 그러나 그 안에 아름다움이 담겼다.

