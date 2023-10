미국인들 한번 맛보니 꽂혔다…만두 이어 볶음밥 1000억 매출

냉동밥 수출액 연평균 22% 성장 CJ제일제당이 비비고 냉동만두의 성공에 이어 한국 식문화를 담은 냉동밥을 앞세워 미국에서 K-볶음밥 트렌드를 이끌고 있다.

CJ제일제당은 미국에서 생산해 판매하는 냉동밥 제품의 매출이 올해 누적 1000억원을 돌파했다고 30일 밝혔다. 연말까지는 1300억원 이상의 매출을 올릴 것으로 예상된다. 2019년 슈완스를 인수하며 미국 전역의 콜드체인 유통 시스템을 확보한 이후 매출이 4년 새 3배 증가한 셈이다. 대표 제품으로는 코리안바베큐맛치킨(Chicken with Korean BBQ)·김치야채(Vegatables with Kimchi)·마늘맛새우(Shrimp with soy garlic) 볶음밥 등이 있다. 이 제품들은 슈완스 버몬트 공장에서 생산되며, 월마트(Walmart)·크로거(Kroger)·타깃(Target) 등 대형 유통채널에서 판매된다.

CJ제일제당은 미국 시장 냉동밥 제품 인기 요인으로 한국 식문화를 현지 소비자 입맛에 맞게 적용한 점을 꼽는다. 치킨, 야채, 새우 등 미국에서 가장 대중적인 볶음밥 플레이버(Flavor)에 코리안바베큐소스, 김치, 마늘 등을 더했다. 미국 내 쌀 가공식품 소비가 증가하는 점도 긍정적이다. 농식품부에서 조사한 지난해 쌀 가공식품 수출 데이터에 따르면, 미국 수출액은 전년 대비 28.2% 늘었고 국가들 중 가장 많은 비중을 차지했다. headtopics.com

이와 함께 CJ제일제당이 한국에서 만들어 수출하는 냉동밥 판매도 크게 늘었다. CJ제일제당의 냉동밥 수출액은 최근 3년간(2021년~2023년) 연평균 22% 성장했으며, 2017년 7개국이었던 수출 국가는 현재 대만, 베트남 등 17곳으로 늘어났다. 향후 CJ제일제당은 주요 국가 메인스트림(Mainstream) 유통채널에 냉동밥 제품 입점을 가속화한다는 방침이다. 우선, 호주는 이달부터 코스트코에서 ‘김치치즈주먹밥’을 판매한다.

냉동만두·피자도 美 점유율 1위 지켜CJ제일제당의 대표 제품인 비비고와 슈완스의 만두 품목은 2021년 북미시장 점유율 1위를 기록했고지난해 41.4%까지 치솟았다. 슈완스의 냉동피자 브랜드 ‘레드바론’도 지난 2분기 처음으로 미국 시장 점유율 1위에 올라섰다. 지난 5월엔 미국 캔자스주 살리나에 있는 슈완스의 피자 공장을 약 4만㎡ 증설해 세계 최대 규모의 냉동 피자 생산시설을 구축하는 등 미국 식품 사업 경쟁력 강화에 힘을 쏟고 있다. headtopics.com

K-푸드의 글로벌 인기에 힘입어 CJ제일제당의은 지난해 식품기업 중 처음으로 해외 매출 5조원을 넘어서기도 했다. CJ제일제당의 식품 사업 매출 절반가량이 해외에서 발생하고 있으며, 그 중 80%는 미국이 차지하고 있다. 식품사업은 전 세계 14개국에 사업장 진출해있고, 비비고 브랜드는 70개국 이상에서 판매되고 있다. 특히 현지 법인에서 우수한 인력 채용을 통해 K푸드 현지화에 힘쓰고 인접국가 수출에도 적극 나선 점이 성공요인으로 꼽힌다. CJ제일제당의 식품부문 전세계 임직원 1만9000명 중 약 63%인 1만2000명이 해외법인에서 근무하고 있으며, 미국이 8400명으로 가장 많다. 올해 초 ‘글로벌 커리어 마켓’ 프로그램을 통해 해외와 한국 근무 인력을 자유롭게 오가도록 하는 파견 제도를 운영하기도 했다.

