ZEROBASEONEのアルバム名の意味とメッセージ

アルバム名には、純度の高い氷が0度で溶けるように、ZEROBASEONEが“純度100%”の没入と情熱を込めた音楽とパフォーマンスで、リスナーの心をとろけさせ夢中にさせるという意味が込められています。 「Break of dawn dawn 君だけは Never down down 守るよ 壊され踏まれても It’s ok, Here I am You make me so supernatural」、「Gosh 君が折れないように 君を傷つけさせない Drush me 僕を壊してでも君を守る 崩れても僕は耐える 君のためなら もっと傷ついても君に向けてCrush」という歌詞は、何があっても最後までZEROSE(ファンダム名)を守るというメッセージが込められています。

JİJİCOM: 世界景気リスクは下振れ 中東衝突、影響評価は「時期尚早」―IMF【マラケシュ時事】国際通貨基金(IMF)のチーフエコノミスト、ピエール・オリビエ・グランシャ氏は10日、世界経済見通し発表に際して記者会見し、景気の先行きリスクは「依然として下振れ」と警戒感を示した。また、イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスとの軍事衝突の影響については、評価は「時期尚早」との見方を明らかにした。 グランシャ氏は世界経済のリスクとして、「中国の不動産危機が悪化している」と懸念。また、主要中央銀行の利上げにもかかわらず、金融環境はこれまで緩和気味だったと…

ANİMATETİMES: 『オーバーロード』コスプレ特集│アルベド、シャルティア | アニメイトタイムズ【アニメイトタイムズ】丸山くがね先生によるライトノベル作品『オーバーロード』。本作のTVアニメ第1期が2015年7月に放送、第1期の劇場版総集編が2017年に公開。また、TVアニメ第2期が2018年1月、第3期が同年7月に放送されました。また、第4期『オーバーロードIV』が2022年7月~9月27日ま...

EXCİTEJAPAN: 乃木坂46・早川聖来卒業写真集、秋元康の帯コメント&裏表紙を公開「きっと、会えるよね」 (2023年8月20日)乃木坂46・早川聖来の卒業写真集『また、いつか』より、秋元康による帯コメントと裏表紙が公開された。秋元による帯コメントは以下の通り。「“また、いつか”とは、いつのことだろう?一カ月後?一年後?十年後?...

PRTIMES_BIZ: WebX、ドージコインのアイコンで有名な柴犬「かぼすちゃん」と特別コラボが決定この度、ドージコイン(DOGE)のアイコンとして有名な柴犬のかぼすちゃんと特別コラボが決定しました。7月26日、かぼすちゃんとその飼い主の佐藤敦子さんをお招きし、特別トークセッションを開催します。また、特別コラボでかぼすちゃんグッズの販売が決定。売り上げの一部(利益分全額)が動物支援団体に寄付されます。また、購入いただいた方を対象に、かぼすちゃんとの記念撮影会に参加できる抽選を現地にて開催します(詳細は下記)。抽選時間:7月25日9時〜18時、7月26日9時〜12時まで かぼすちゃん・かぼすママ登壇:7月26日1時〜1時20分(WebX会場内) かぼすちゃんグッズは、各グッズにLGTタグを活用し限定NFTが紐づく特別アイテムとなります。

WNİ_JP: 台風6号接近 九州などで大雨に 台風から離れた所でも激しい雨台風6号は鹿児島の南西海上に接近中で、台風を取り巻く活発な雨雲の帯が鹿児島などにかかっています。また、湿った空気の影響で西日本〜東日本の太平洋側でも雨雲が次々に発達していて雨量がかさんでいます。明日にかけて、大雨による土砂災害や河川の増水・氾濫に警戒してください。このあと台風6号は九州の西の海上を北上し、明日朝には対馬の西に達している予想です。北上のスピードは15km/h〜20km/hと比較的ゆっくりで、雨が長引きやすい状況です。台風の周囲を取り巻く雲がかかる九州の東シナ海側では広範囲で200mm以上の雨が今後新たに降るおそれがあります。また、西日本〜東日本の太平洋側でも雨雲の発達しやすい状況が続き、山沿いでは局地的に200mm以上の雨が予想されます。台風の北上に伴い風向きは変わりますが、高知県などは南風に変わった後も大雨が続くおそれがあります。これまでに降った雨により地盤が緩んで土砂災害が発生しやすくなっています。また、河川も増水して流れが速くなっています。浸水している場所や増水している川の近く、地盤の緩い傾斜地など危険な場所には引き続き近寄らないようにしてください。

TV_ASAHİ_NEWS: 台風6号九州に最接近 “線状降水帯”発生のおそれも台風6号は九州を暴風域に巻き込みながら北上しています。瞬間的に40メートルを超える非常に強い風を観測しています。九州は8日の夜から、雨、風ともに一段と強まり大荒れとなっています。最大瞬間風速は鹿児島の枕崎で40.3メートル、宮崎の小林で29.2メートルなど、いずれも今年一番となる暴風を観測しました。また、大雨も続いていて線状降水帯の予測情報も発表されています。奄美では9日の日中にかけて、九州では10日の午前中にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり警戒が必要です。台風6号は現在、鹿児島県の西の海上を時速15キロで北上中です。この後も速度は遅く、九州の西の海上を丸一日かけて北上するため、少なくとも10日まで影響は続く見込みです。また、9日発生した台風7号も発達しながら北上中です。この先、強い勢力となり、13日から14日にかけて関東から東海を中心に大きな影響が出る恐れがあります。お盆休み後半は交通機関の乱れに注意が必要です。

