HEAD TOPICS

Z���オ�u����Ɨ��s�肻���v�ƍl����SNS�@3�ʁuX�v�A2�ʁuTikTok�v�A1�ʂ́H

 / ソース: topitmedia

Z���オ�u���ȏ�ɗ��s�������v�ƍl����SNS�͉����ALINE���t�[���^�c����LINE���T�[�`���A�������ʂ𔭕�����B

ソース

topitmedia

�@Z���オ�u����A���s�������v�ƍl���Ă���SNS�͉����BLINE���t�[���^�c����uLINE���T�[�`�v�������������ʁA1�ʂ́uInstagram�v�i48.6���j�������B2�ʂ́uTikTok�v�i37.2���j�A3�ʂ́uX�v�i34.5���j���������B�@Instagram�Ɖ񓚂����l����́uDM���ł��A�X�g�[���[��グ�Ă���q����������v�i����15�`18�΁j�A�u�ʐ^�����œ��e�ł�����A�X�g�[���[�@�����������ƁA���̎�y���v�i�j��23�`24�΁j�Ȃǂ̗��R���񂹂�ꂽ�B

�@TikTok�Ɖ񓚂����l����́u�ʔ�������v�i�j��15�`18�΁j�A�u���s�̌��_������v�i����15�`18�΁j�Ƃ������ӌ����������B3�ʂ�X��I�񂾗��R�ł́u�b�萫�����邽�߁v�i����19�`22�΁j�A�u�C�[�����E�}�X�N�������ȉ��v�������������v�i�j��19�`22�΁j�Ƃ������R�����g���������B�@4�ʈȉ��́uBeReal�v�i14.3���j�A�uThreads�v�i13.4���j�A�uDiscord�v�i9.7���j�A�uPinterest�v�i6.3���j�A�uwhoo�v�i5.9���j�A�uLemon8�v�i3.8���j�A�uSnapchat�v�i2.

�@�j���N��ʂɌ���ƁAInstagram�͒j���Ƃ�ɑS�Ă̑w��1�ʂ�l���B���ɏ�����15�`18�΂ł́A60.1���ƍ������ʂƂȂ����B�j���ł͑S�Ă̑w��Discord��4�ʂɃ����N�C�������B�����S�Ăƒj��19�`22�΂ł́A�t�B���^�[��G�t�F�N�g���H��������A���ȓ���𓊍e�ł���SNS�EBeReal��5�ʈȓ�ɓ������B�Ȃ��u�X�C�J�Q�[���v�͑嗬�s�����̂��@�u��ƃQ�[�v���o�Y��2�̗v�� headtopics.com

200���_�E�����[�h��˔j����ȂǁASNS�𒆐S�ɑ嗬�s���Ă���u�X�C�J�Q�[���v�B�M�҂́u���̂悤�ȍ�ƃQ�[���Ȃ��o�Y���Ă���̂��H�v�Ƌ^�S�ËS���������A���܂̓X�C�J�̐��Y�ɖ�N�ɂȂ��Ă���B�����v���C���[�̃��`�x�[�V�����ƂȂ��Ă���̂��낤���BZ���オ�����N���}�@3�ʁu�A���t�@�[�h�v�A2�ʁu���N�T�X�v�A1�ʂ́HZ���オ�u�M�p�ł��Ȃ��v���t�@3�ʁu�S�R�׋����Ă��Ȃ��v�A2�ʁu�N�ɂ����Ȃ��v�A1�ʂ́HCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

������ǂނɂ́A�R�����g�̗��p�K��ɓ��ӂ��u�A�C�e�B���f�B�AID�v����сuITmedia �r�W�l�X�I�����C���ʐM�v�̓o�^���K�v�ł�ITmedia �r�W�l�X�I�����C���ҏW�������삷��������[���}�K�W���ł��u�I���R���v����u�G�����v�ց@����Ǖi�̒c�n�v���W�F�N�g����N�w�Ɏx������郏�P�g�T�E�i�u�[���h�I����H�@�u�^�s�I�J�u�[�����ށv�Ƃ̂��鋤�ʓ_ headtopics.com

続きを読む:
topitmedia »

���ȗ����̃W�������@3�ʁu�؍������v�A2�ʁu�x�g�i�������v�A1�ʂ́H�����̐l���u���v�Ɗ����闿���̃W�������͉����B�}�C�{�C�X�R�������{�����������ʂŖ��炩�ɂȂ����B 続きを読む ⮕

JR�����������ŏZ�݂����X�@2�ʁu�����w�v�A1�ʂ́H�F��s���ݏZ�̏����ɕ�������s���ݏZ�̏����́AJR�����������̂ǂ̊X�ɏZ�݂����Ǝv���Ă���̂��B 続きを読む ⮕

�h���œ������Ƃɂ������R�@�u�������v��}�����A1�ʂ́H�F���{�̔h���Ј���149���l���G���o�C�g��^�c����G���E�W���p���̒����ɂ��ƁA68.0���̐l���u�h���œ������o���v�����邱�Ƃ����������B�h���œ����̂͂Ȃ����A�u�������v��}����1�ʂ́H 続きを読む ⮕

�׋�������Ăق����|��l�@3�ʁu�N���āv�A2�ʁu�J�Y���[�U�[�v�A1�ʂ́H�i1/2 �y�[�W�j�׋�������Ăق����Ǝv���|��l�͒N���B�j��1000�l���I�ԃg�b�v10�����炩�ɂȂ����B 続きを読む ⮕

（京都）宇治市広野町尖山付近でつきまとい １０月２６日夕方京都府警によると、２６日午後４時３０分ごろ、宇治市広野町尖山付近の路上で女子高校生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０歳、身長高め、オ... 続きを読む ⮕

����}�ցA�܂��l�グ�@2�N�A���@24�N4�������z�ւ̊�{�^��������7���A�b�v����}�ւ́A2024�N4��1�������z�ւȂǂ̉^����l�グ����Ɣ�������B�u��r��z�ցv�͕���7���^�����オ��B 続きを読む ⮕