YOSHIKI米国での栄誉賞 授賞式の出席を急遽キャンセル ニューヨークから日本へ緊急帰国

YOSHIKIが、現地時間11月1日に米サンフランシスコで出席を予定していた、栄誉賞授賞式「37th "Award of Honor" Gala」を急遽キャンセルし、身内に不幸があったため日本に緊急帰国したことがわかった。

当日は、日本のカルチャーを世界に広めている功績や、ウクライナの難民支援、災害援助等の幅広い慈善活動を讃えられ、YOSHIKIはジャパンソサエティーの最も権威あるAward of Honor(栄誉賞)を受賞する事が決定していた。 YOSHIKIは現地時間10月28日、日英米で開催した自身のクラシカルワールドツアーのファイナル公演をニューヨーク カーネギーホールで終えたばかりであったが、滞在先のニューヨークから急遽日本に帰国したという。

今回出席を予定していた授賞式「37th "Award of Honor" Gala」は、米シリコンバレーに拠点を置き、110年以上の歴史を持つ米国民間非営利団体(NPO)Japan Society of Northern California(JSNC)が主催する、豪華祭典。例年、政治、ビジネス、芸術、教育などのあらゆる分野で、日本とアメリカの密接な繋がりに貢献する様々な著名人が参加している。 Award of Honor(栄誉賞)の過去の受賞者には、ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授、安倍晋三元首相、元駐日米大使のジョン・ルース、元米国国防長官のウィリアム・ペリー、米国上院議員で前駐日米大使のウィリアム・F・ハガティ、元オーパスワンCEOのデヴィッド・ピアソンなどが名を連ねている。 headtopics.com

延べ150万人が参加!「バーチャルハロウィーン2023」が閉幕!Stay Virtualをテーマに過去最大級の出演者・イベントを展開し大盛況延べ150万人が参加!「バーチャルハロウィーン2023」が閉幕!Stay Virtualをテーマに過去最大級の出演者・イベントを展開し大盛況 αU PR事務局のプレスリリース 続きを読む ⮕

YOSHIKI初監督作品 映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』アメリカ・イギリスでの劇場公開決定YOSHIKI初監督作品 映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』アメリカ・イギリスでの劇場公開決定 YOSHIKI PR事務局のプレスリリース 続きを読む ⮕

~バーチャルハロウィーン2023~ 大人気声優・小野坂昌也、悠木碧、佐倉綾音、阪口大助とスピードワゴン・小沢一敬がハロウィーンパーティ 憧れの声優とバーチャル交流!~バーチャルハロウィーン2023~ 大人気声優・小野坂昌也、悠木碧、佐倉綾音、阪口大助とスピードワゴン・小沢一敬がハロウィーンパーティ 憧れの声優とバーチャル交流! αU PR事務局のプレスリリース 続きを読む ⮕

ぶいごま(V後藤真希)がバーチャル渋谷に降臨!3D姿を初公開!人気曲「LOVEマシーン」をVTuber姿で初披露「VTuberって夢が広がるね!」と大興奮ぶいごま(V後藤真希)がバーチャル渋谷に降臨!3D姿を初公開!人気曲「LOVEマシーン」をVTuber姿で初披露「VTuberって夢が広がるね!」と大興奮 αU PR事務局のプレスリリース 続きを読む ⮕

ものまねアーティスト・よよよちゃん、メタバースカラオケを初体験「本物のカラオケみたい!」と大興奮ものまねアーティスト・よよよちゃん、メタバースカラオケを初体験「本物のカラオケみたい!」と大興奮 αU PR事務局のプレスリリース 続きを読む ⮕

「JPタワー大阪」とJR大阪駅をつなぐ歩行者デッキが11月1日に開通!「JPタワー大阪」とJR大阪駅をつなぐ歩行者デッキが11月1日に開通! 『JPタワー大阪・KITTE大阪』PR事務局のプレスリリース 続きを読む ⮕