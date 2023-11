YOSHIKI、米栄誉賞授賞式参加を急きょキャンセル NYから緊急帰国（2023年11月2日）｜BIGLOBEニュース

が、身内に不幸があったため11月1日(現地時間)に米サンフランシスコで出席を予定していた栄誉賞授賞式『37th"Award of Honor" Gala』参加を急きょキャンセルし、日本に緊急帰国したことがわかった。

YOSHIKIは同授賞式で、日本のカルチャーを世界に広めている功績や、ウクライナの難民支援、災害援助等の幅広い慈善活動を讃えられ、ジャパンソサエティーの最も権威ある「Award of Honor」(栄誉賞)を受賞することが決定していた。今回出席を予定していた授賞式は、米シリコンバレーに拠点を置き、110年以上の歴史を持つ米国民間非営利団体(NPO)Japan Society of Northern California(JSNC)が主催するもの。「Award of Honor」(栄誉賞)の過去の受賞者には、ノーベル生理学・医学賞を受賞した

