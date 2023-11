X JAPANのYOSHIKIが、身内に不幸があったため11月1日(現地時間)に米サンフランシスコで出席を予定していた栄誉賞授賞式『37th"Award of Honor" Gala』参加を急きょキャンセルし、日本に緊急帰国したことがわかった。

YOSHIKIは同授賞式で、日本のカルチャーを世界に広めている功績や、ウクライナの難民支援、災害援助等の幅広い慈善活動を讃えられ、ジャパンソサエティーの最も権威ある「Award of Honor」(栄誉賞)を受賞することが決定していた。今回出席を予定していた授賞式は、米シリコンバレーに拠点を置き、110年以上の歴史を持つ米国民間非営利団体(NPO)Japan Society of Northern California(JSNC)が主催するもの。「Award of Honor」(栄誉賞)の過去の受賞者には、ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授、安倍晋三元首相らが名を連ねている。

YOSHIKI、米栄誉賞授賞式参加を急きょキャンセル NYから緊急帰国X JAPANのYOSHIKIが、身内に不幸があったため11月1日(現地時間)に米サンフランシスコで出席を予定していた栄誉賞授賞式『37th 'Award of Honor' Gala』参加を急きょキャンセルし、日本に緊急帰国したことがわかった。 YOSHIKIは同授賞式で、日本のカルチャーを世界に広めている功績や、ウクライナの難民支援、災害援助等の幅広い慈善活動を讃えられ、ジャパンソサエティーの最も権威ある「Award of Honor」(栄誉賞)を受賞することが決定していた。 続きを読む ⮕

YOSHIKI、米栄誉賞授賞式参加を急きょキャンセル NYから緊急帰国(2023年11月2日)|BIGLOBEニュースXJAPANのYOSHIKIが、身内に不幸があったため11月1日(現地時間)に米サンフランシスコで出席を予定していた栄誉賞授賞式『37th"AwardofHonor"Gala…|BIGLOBEニュース 続きを読む ⮕

YOSHIKI初監督作品 映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』アメリカ・イギリスでの劇場公開決定YOSHIKI初監督作品 映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』アメリカ・イギリスでの劇場公開決定 YOSHIKI PR事務局のプレスリリース 続きを読む ⮕

YOSHIKI米国での栄誉賞 授賞式の出席を急遽キャンセル ニューヨークから日本へ緊急帰国YOSHIKI米国での栄誉賞 授賞式の出席を急遽キャンセル ニューヨークから日本へ緊急帰国 YOSHIKI PR事務局のプレスリリース 続きを読む ⮕

YOSHIKI「うまく言葉にできなくて..」 BUCK-TICK・櫻井敦司さんを追悼|日テレNEWS NNNX JAPANのYOSHIKIさんが31日、自身の公式X(旧Twitter)を更新し、5人組ロックバンド・BUCK-TICKのボーカル・櫻井敦司さんの訃報を受けて、胸の内を明かしました。YOSHIKIさんは、「ご冥福をお祈りいたします。最近は会ってはいなかったけど、HIDEが生きていたころ、今井くんと、あっちゃんと、よく朝まで飲んだ」とバンド同士で交流した思い出を振り返り、「ツアー中にSNSで”何でコメント出さないのか”って言われたけど、友達の死、母の死も 未だに自分の気持ちをうまく言葉にできなくて.. 続きを読む ⮕

SixTONESレビュー|YOSHIKI、常田大希も駆けつけた初の単独ドームBD/DVD見どころはジェシー、京本大我、松村北斗、髙地優吾、森本慎太郎、田中樹からなる6人グループ。2018年10月に「YouTube アーティストプロモ」キャンペーンに選ばれた。2020年1月にSnow Manと同時に1stシングルをリリース。デビュー曲「Imitation Rain」はYOSHIKI(X JAPAN、THE LAST ROCKSTARS)が手がけた。同年4月に冠レギュラー番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」がニッポン放送でスタート。最新アルバムは2023年1月にリリースした「声」、最新シングルは同年8月発表の「CREAK」。11月にはライブBlu-ray / DVD「慣声の法則 in... 続きを読む ⮕