TUF GAMINGシリーズのインテルZ790搭載マザー最新作が秋葉原で販売中

価格は5万3980円。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原本店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。「TUF GAMING」シリーズのインテルZ790搭載マザー最新作がアキバの店頭に登場。16(60A)+1(60A)+1フェーズの電源回路やシリーズ初のAI Overclockingに対応。スマートフォン充電用にUSB PD 3.0に対応したフロントType-Cポートも備えている。 主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(5.0) x16×1、PCI Express(4.0) x4×1(x16形状)、PCI Express(4.0) x4、PCI Express(3.0) x1×1(x16形状)、PCI Express(3.0) x1×1。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-7800+(OC)、最大192GB)。オンボードインターフェースとして、2.55ギガビットLAN (intel)、Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5
.3、サウンド(Realtek S1220A 8ch HD Audio)、M.2×4、SATA3.0×4、USB3.2 Gen2×2などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI 2.1、DisplayPort 1.4を備える
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