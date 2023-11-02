TECHFUND、バグバウンティプラットフォームを運営するHackenProofとセキュリティ脅威の共同研究パートナーシップを締結

起業家の可能性を最大化する！」をミッションに掲げる株式会社TECHFUND(所在地：東京都渋谷区、共同創業者：松山 雄太、川原 ぴいすけ、以下「当社」)は、ウクライナを拠点とするWeb3.0の業界で信頼されるバグバウンティプラットフォームを運営するHackenProofとのセキュリティ脅威の共同研究を推進する戦略的パートナーシップを締結します。Web3.0は、分散型アプリケーション、ブロックチェーン、スマートコントラクトなどの新しいテクノロジーを通じて、デジタル世界に革命をもたらしています。しかし、これらの新しい技術の台頭とともに新たなセキュリティ脅威も増加しています。TECHFUNDとHackenProofは、この課題に対処しWeb3.

セキュリティ監査サービス「Hi AUDIT」を運営する当社に蓄積された経験と専門知識を活かし、HackenProofの運営するバグバウンティプログラムを通じて、脆弱性レポートを提出することで多くのプロジェクトのセキュリティ向上に貢献します。Hacken社と当社のパートナーシップは、Web3.0、ブロックチェーンに関するプロジェクトのサイバーセキュリティの水準を引き上げることを約束します。HackenProofのプラットフォームとTECHFUNDの専門的なセキュリティ監査機能を組み合わせることで、Web3.0業界により安全で信頼性の高いセキュリティを提供し、プロジェクトとユーザーに安心感をもたらします。私たちはWeb3.

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TECHFUND、Vision Studioを立ち上げ。新規事業担当者のApple Vision Pro向け新規サービスの開発や既存アプリのvisionOS対応などを支援TECHFUND Inc.のプレスリリース（2023年6月6日 17時00分）TECHFUND、Vision Studioを立ち上げ。新規事業担当者のApple Vision Pro向け新規サービスの開発や既存アプリのvisionOS対応などを支援 続きを読む ⮕

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【先着5社: 無料Web3.0勉強会】TECHFUND、X to EarnモデルのWeb3.0新規事業立ち上げパッケージを提供開始TECHFUND Inc.のプレスリリース（2022年12月30日 10時00分） 先着5社: 無料Web3.0勉強会 TECHFUND、X to EarnモデルのWeb3.0新規事業立ち上げパッケージを提供開始 続きを読む ⮕

TECHFUNDが8周年を迎え、リブランディングデザイン言語「SUNRISE」を設計TECHFUND Inc.のプレスリリース（2022年10月9日 11時11分）TECHFUNDが8周年を迎え、リブランディングデザイン言語[SUNRISE]を設計 続きを読む ⮕