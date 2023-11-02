Techable(テッカブル)

【11/17開催】無料セミナー「中小企業の人材育成の秘訣！一人当たりの生産性を最大化する方法とは？」辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（共催）辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健)は、辻・本郷 税理士法人(本社：東京都新宿区、理事長：徳田 孝司)と、2023年11月17日（金）に無料セミナー「中小企業の人材育成の秘訣！一人当たりの生産性を最大化する方法とは？」を共催します。本セミナーでは株式会社Touch & Links の古川様をお招きし、成果を出す人材の育成方法についてお話しいただきます。

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