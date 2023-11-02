Techable(テッカブル)

【4本セット】USBに挿すだけの簡単充電で環境と財布を守る！1200回繰り返し使える画期的なスーパー単3電池「USBattery Super」株式会社Gloture (本社：東京都港区、代表取締役：希咲 君一) は、「USBattery Super」を「Gloture楽天ストア」にて2023年11月2日より販売開始いたします。

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