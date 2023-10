Stray Kidsがドームツアー完走「昨日も今日もこれからもSTAYを愛しています！」34万人超を動員（ライブレポート / 写真20枚）

「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」は福岡・福岡PayPayドーム、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、大阪・京セラドーム大阪、東京・東京ドーム、韓国・ソウルのKSPO DOMEという日韓のドーム会場で行われたツアー。8月の福岡・福岡PayPayドーム公演を皮切りに全8公演が開催され、合計34万人超を動員した。Stray Kidsは、「WOLFGANG」「MIROH」を2021年放送のサバイバル番組「KINGDOM : LEGENDARY WAR」での演出を再現して披露したり、8人の個性あふれるソロステージを繰り広げたりと、STAY(Stray...

「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」は福岡・福岡PayPayドーム、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、大阪・京セラドーム大阪、東京・東京ドーム、韓国・ソウルのKSPO DOMEという日韓のドーム会場で行われたツアー。8月の福岡・福岡PayPayドーム公演を皮切りに全8公演が開催され、合計34万人超を動員した。Stray Kidsは、「WOLFGANG」「MIROH」を2021年放送のサバイバル番組「KINGDOM : LEGENDARY WAR」での演出を再現して披露したり、8人の個性あふれるソロステージを繰り広げたりと、STAY(Stray Kidsファンの呼称)を喜ばせる工夫を凝らした全33曲のセットリストでライブを展開。またライブ中には11月10日にリリースされる新たなミニアルバム「ROCK-STAR」収録の新曲「MEGAVERSE」も披露され、11月のカムバックへの期待感も高めた。

