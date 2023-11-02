SoVeCのロケーションベースARアプリ「XR CHANNEL」にて、鉄道博物館のイベント「鉄道AR祭！」のAR体験を提供

SoVeC（ソベック）株式会社は、国内初（※1）のVisual Positioning System（以下 VPS)（※2）技術で日常空間にAR（拡張現実）を表示させるロケーションベースARアプリ「XR CHANNEL」（※3）にて、鉄道博物館のイベント「鉄道AR祭！～鉄道博物館で「シンカリオンZ」と「むかしの車両」を体感しよう～」のAR体験を提供します。長い歴史を持つ電車をフォトグラメトリ技術（さまざまな方向から撮影した大量の写真を合成して3DCGを生成）を採用し再現しました。CG合成においては、車両の経変変化、傷、修復跡なども再現し、車両本体の鋼材や塗装の質感を忠実に再現しています。

（※2）VPS(Visual Positioning System)とは、現実世界のデジタルツインとなる3Dマップ(3Dメッシュ) と、スマートフォンやスマートグラスに搭載されたカメラ越しの画像とを照合し、向きや方位を含む高精度な位置情報を特定する技術です。 （※3）「XR CHANNEL」は、SoVeC株式会社が開発した、街の奥行きを認識するVPS（Visual Positioning System）技術を活用した国内初のロケーションベースARアプリです。スマートフォンやスマートグラスに搭載されたカメラ越しの画像から位置情報を特定するVPS技術を活用し、日常空間にARを表示します。デジタル看板やナビゲーションに加え、広告宣伝、エンターテインメント、アート、教育などの臨場感のあるコンテンツの表示が可能になり、本アプリを通じて、街の風景とARコンテンツが空間上で連携、作用し合うような新しい体験が楽しめます。

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