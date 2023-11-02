SmartWMSとAIピッキングカート（寺岡精工製）の連携ソリューション「WMS-Picking」を提供開始

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 船津浩三）は、当社が提供しております倉庫管理システム「SmartWMS」と、株式会社寺岡精工（本社：東京都大田区、以下「寺岡精工」）様が提供しております「AIピッキングカート」の連携ソリューションとして「WMS-Picking」の提供を開始しました。当社が今回提供を開始しました「WMS-Picking 」は、当社の「SmartWMS 」と寺岡精工様の「AI ピッキングカート」を連携させる専用ソリューションです。このソリューションを使用する事によって「SmartWMS 」と「AI ピッキングカート」の効率的な連動が可能となります。【SmartWMSの詳細情報】

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