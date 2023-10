Riot Gamesが贈るオンライン・オフライン統合イベント「Riot Games ONE 2023」10月30日(月)20時から先着先行チケット販売開始！

株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝⽇が運営する国内最⼤級のeスポーツエンターテインメント「RAGE(レイジ)」は、合同会社ライアットゲームズによる昨年大盛況で幕を閉じたオンライン・オフライン統合イベント「Riot Games ONE 2023」において、「VALORANT PRO INVITATIONAL」に Bleed Esports(BLD)、DetonatioN FocusMe(DFM)、Natus Vincere(NAVI)、ZETA DIVISION(ZETA)が参戦決定したことをお知らせします。DAY2:ZETA vs BLD、DFM vs BLD、ZETA vs NAVIホロライブプロダクション所属のVTuber紫咲シオン、ラプラス・ダークネス、ハコス・ベールズ、こぼ・かなえるの4名で構成されたRiot Games ONE限定ユニットが「K/DA(ケーディーエー)」の楽曲をオープニングアクトとしてパフォーマンス!12月2日(土)には、「POP/STARS」、12月3日(日)には「THE...

RAGE(レイジ)とは、次世代スポーツ競技「eスポーツ」に様々なエンターテインメント性を掛け合わせた、株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社と株式会社テレビ朝日の3社で協業し運営するeスポーツイベントおよび、新たな常識に挑戦するeスポーツエンターテインメントです。Apex Legends、VALORANT、Shadowverseといった人気タイトルの「公式大会」の運営をはじめ、オフラインやオンラインでの一般参加型の「イベント」、プロチームの頂点を決める「プロリーグ」、3つのプロジェクトを実施しています。

