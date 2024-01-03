のカウントダウンライブ「Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5」が12月30、31日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。Perfumeがカウントダウンライブを行うのは5年ぶり。ファンクラブ「P.T.A.」発足15周年、そして日本国外に在住するファンを対象としたファンクラブ「WORLD P.T.A

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