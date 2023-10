NiziU韓国デビュー “全編韓国語”生配信で意気込み「見守ってください」

Plug and Play Japan、「Japan Mobility Show 2023」に出展、海外モビリティトレンドの紹介セッション、海外スタートアップによるピッチイベントを実施Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)は、10月28日(土)から11月5日(日)まで、東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」(主催:一般社団法人 日本自動車工業会)に出展し、海外スタートアップによるピッチイベントを実施することをお知らせいたします。 続きを読む ⮕

NiziU、韓国デビューシングル新ビジュアル公開 シックな装いでファン魅了9人組ガールズグループ・NiziUの韓国デビューシングル「Press Play」(プレスプレイ/韓国10月30日、日本11月10日発売)の新アーティスト写真が19日、公開された。 この数日間にわたって、メンバー9人のプロフィールフィルム、本作のビジュアルなどのコンテンツが公開されてきたが、この日解禁となったのは最新アーティスト写真。MAYAをセンターにブラックを基調としたシックな装いで、洗練された雰囲気を漂わせている。

NiziU、10・30韓国デビュー 日本デビューから3年越しで満を持して9人組ガールズグループ・NiziUが、10月30日にシングル「Press Play」で韓国デビューすることが4日、発表された。 オーディション・プロジェクト『Nizi Project』を経て、2020年6月に誕生したNiziUは、同30日に「Make you happy」でプレデビュー。同12月2日に「Step and a step」でメジャーデビュー。

NiziU「人気歌謡」初日本ライブで魅力全開セトリ<SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO>9人組ガールズグループ・NiziU(ニジュー)が3日、東京・有明アリーナにて開催された韓国の有名音楽番組「SBS人気歌謡」によるライブ「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」に出演した。

NiziU、正式韓国デビュー決定「Press Play」10月30日リリース9人組ガールズグループ・NiziU(ニジュー)が10月30日、シングル「Press Play」を発表し、正式に韓国デビューすることが分かった。