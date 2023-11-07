Maria Martinez: Berlin'de Alman Ekonomisini Takip Eden Reuters Muhabiri

Maria Martinez, Berlin'de Alman ekonomisini ve maliye bakanlığını takip eden bir Reuters muhabiridir. Maria daha önce Avrupa ekonomisini kapsayan Dow Jones Newswires'ta ve New York City'deki Bloomberg, Debtwire ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nda çalışmıştır. Columbia Üniversitesi'nde Fulbright bursiyeri olarak Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı ile mezun olmuştur.

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REUTERSJAPAN: Anna Tong: Reuters MuhabiriAnna Tong, San Francisco merkezli Reuters muhabiri olarak teknoloji endüstrisi hakkında haber yapmaktadır.

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REUTERSJAPAN: Maha Eldahan: Orta Doğu'da Enerji ve Emtia HaberleriMaha, 15 yıldır Reuters gazetecisi olarak Orta Doğu bölgesinde enerji ve emtia konularında haberler yapmaktadır.

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PEN_MAGAZİNE: 働く女性の新たなロールモデル！ フィガロジャポンの「BWAアワード」受賞者が11・20に発表｜Pen Online「Art de Vivre “アール・ドゥ・ヴィーヴル”（暮らしの美学）」という価値観をもとに、豊かな働き方を目指す「Business with Attitude」。日常の中にある豊かさや美しさを、自...

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REUTERSJAPAN: 独ＢＭＷ、第3四半期は3.4％増収 受注好調と値下げを否定ドイツの高級車メーカー、ＢＭＷ(BMWG.DE)が３日発表した第３・四半期決算は、売上高が前年同期比３．４％増の３８５億ユーロ（４０９億２０００万ドル）となり、ＬＳＥＧのまとめたアナリスト予想平均を上回った。

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REUTERSJAPAN: Maha Eldahan: Orta Doğu'da Enerji ve Emtia HaberleriMaha, 15 yıldır Reuters gazetecisi olarak Orta Doğu bölgesinde enerji ve emtia konularında haberler yapmaktadır.

ソース: ReutersJapan | 続きを読む »