MAGES.×望月けいが贈る「B‐PROJECT」に続くLOVE＆ART新プロジェクト『Gray Sheep』始動！

「B-PROJECT」を中心としたEVENT（優先応募/チケット先行）、RADIO/STREAM/MOVIEコンテンツ、「TALKING STAND MORINOTH」「サイコパスマン」「Hi!Superb」のRADIO/STREAMさまざまなサービスをお楽しみいただけます。「Hi!Superb」「WAVE!!」「明治東亰恋伽」を中心としたコンテンツのEVENT（チケット優先応募）、RADIO/STREAM/MOVIEなどのさまざまなサービスをお楽しみいただけます。
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