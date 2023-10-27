Microsoft、ゲームとAIで狙うApple超え

米マイクロソフトがゲームと人工知能（AI）の巨額投資を軸に新たな成長にカジを切り始めた。2023年7〜9月期決算は3四半期連続で増収増益を確保したが、主力のクラウドコンピューティング事業は成熟感が強まる。約10兆円を投じて買収した米アクティビジョン・ブリザードと、1兆円超を投資した米オープンAIの技術を最大限利用し、世界時価総額首位の米アップル超えを目指す。

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Microsoft Wordが生誕40周年。記念ビデオ公開Microsoft 365のX(Twitter)で、ワープロソフト「Word」生誕40周年を祝うビデオが公開された。 続きを読む ⮕

web3✖️地方創生のリーディングカンパニー「localweb3」がマイクロソフト社のスタートアップ支援プログラム「Microsoft for Startups」に採択web3✖️地方創生のリーディングカンパニー「localweb3」がマイクロソフト社のスタートアップ支援プログラム「Microsoft for Startups」に採択 localweb3のプレスリリース 続きを読む ⮕

AKKODiS、Microsoft Power AutomateへのRPA移行サービスを開始AKKODiS、Microsoft Power AutomateへのRPA移行サービスを開始 AKKODiSコンサルティングのプレスリリース 続きを読む ⮕

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