LOVE&ART新企画「Gray Sheep」始動|キャラデザは望月けい

本作は、『GOAT(ゴート)』と呼ばれる特殊部隊と『BAD SKUNK(バッドスカンク)』と呼ばれる自警組織による抗争と共闘を描いた物語。キャラクターデザインをXフォロワー80万人越えの人気イラストレーター・望月けい氏が担当しています。さらに本プロジェクトのコンテンツ第一弾として、楽曲とドラマを収録した1st Singleの発売が決定! 2024年には、「Gray Sheep 1st Event」が開催されます。

本作は、『GOAT(ゴート)』と呼ばれる特殊部隊と『BAD SKUNK(バッドスカンク)』と呼ばれる自警組織による抗争と共闘を描いた物語。キャラクターデザインをXフォロワー80万人越えの人気イラストレーター・望月けい氏が担当しています。さらに本プロジェクトのコンテンツ第一弾として、楽曲とドラマを収録した1st Singleの発売が決定! 2024年には、「Gray Sheep 1st Event」が開催されます。

MAGES.×望月けいが贈る「B‐PROJECT」に続くLOVE&ART新プロジェクト『Gray Sheep』始動!MAGES.×望月けいが贈る「B‐PROJECT」に続くLOVE&ART新プロジェクト『Gray Sheep』始動! 株式会社MAGES.のプレスリリース 続きを読む ⮕

【フジテレビ】台湾BLドラマ2作品を独占見放題配信決定!『My Tooth Your Love ラブリー・クリニック』 『HIStory5 未来のきみと出逢って~Love in the Future』【フジテレビ】台湾BLドラマ2作品を独占見放題配信決定!『My Tooth Your Love ラブリー・クリニック』 『HIStory5 未来のきみと出逢って~Love in the Future』 株式会社フジテレビジョンのプレスリリース 続きを読む ⮕

イコラブ大場花菜の4コマ連載!花菜&樹愛羅イメチェンの裏側とは/はなコミ!第22回【作者に聞く】指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・=LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを生かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さん... 続きを読む ⮕

ジェジュン「GLAMOROUS SKY」MVプレミア公開決定「仕上がりにとても満足してます」アーティストのジェジュンが11月1日に発売するカバーアルバム第3弾『Love Covers Ⅲ』収録曲「GLAMOROUS SKY」のミュージックビデオが、29日21時よりYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。 続きを読む ⮕

【CCCアートラボ】11月1日(水)より横浜マリンタワーにて、彫師・浮世絵師の 江戸 彫ひろによる個展「Love」を開催。人類共通のテーマである愛を通じて、浮世絵の世界を再解釈した新作19点を展示。【CCCアートラボ】11月1日(水)より横浜マリンタワーにて、彫師・浮世絵師の 江戸 彫ひろによる個展「Love」を開催。人類共通のテーマである愛を通じて、浮世絵の世界を再解釈した新作19点を展示。 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)のプレスリリース 続きを読む ⮕

指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ「=LOVE」「≠ME」「≒JOY」。 本日、3グループによる「イコノイジョイ合同個別お話し会」を有明GYM-EXで開催!!指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ「=LOVE」「≠ME」「≒JOY」。 本日、3グループによる「イコノイジョイ合同個別お話し会」を有明GYM-EXで開催!! 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズのプレスリリース 続きを読む ⮕