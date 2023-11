KADOKAWA 2024年3月期第2四半期決算と新たな中期経営計画を公表

※当第2四半期連結会計期間より、従来「教育セグメント」としていた報告セグメントの名称を「教育・EdTechセグメント」に変更しております。この報告セグメントの名称変更がセグメント情報に与える影響はありません。電子書籍・電子雑誌では、メディアミックス作品を中心とした販売が好調に推移し増収となりました。

書籍・雑誌では、米国における直近数年間の急激な需要増の反動による書店の発注抑制・返品増が継続しています。これらを主な原因として、海外事業が減収となりました。国内では、新刊点数が増加したものの、市場全体の縮小影響が大きかったことなどにより減収となりました。新刊では、『山田くんとLv999の恋をする(7)』、『気になってる人が男じゃなかった VOL.

人生を上昇気流に乗せる5つの考え方 (1/3)『逆張り思考 戦わずに圧倒的に勝つ人生戦略』(成田修造 著、KADOKAWA)書評。安定を捨て、先の見えない暗闇に進むのが「逆張り思想」だ。その中で著者がつかんだ、人生を上昇気流に乗せるための考え方が5つある。 続きを読む ⮕

山里亮太&若林正恭「たりないふたり」はいかに生まれたのか? 安島隆氏が誕生の瞬間を克明に記す【全文公開】お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太、オードリーの若林正恭による『たりないふたり』の仕掛け人・安島隆氏が、書籍『でも、たりなくてよかった たりないテレビ局員と人気芸人のお笑い25年“もがき史“』(KADOKAWA)を刊行した。ORICON NEWSでは、同書の魅力を伝えるべく、第1章から「たりないふたり誕生」のパートを紹介する。... 続きを読む ⮕

�֥���ȥ��ס�Daoko����ο��ʡ�Allure of the Dark�פ��ۿ����ϡ��֥���ȥ�� Official Art Book�פ�12��22����ȯ����������ƥ����Ȥ�Daoko�����������RPG�֥���ȥ��פ�1��ǯ��ǰ���ƽ񤭲���������ʡ�Allure of the Dark�פ�Ʋ����ۿ������ӥ��ǥ�꡼���������ޤ���KADOKAWA Game Linkage���������緿�����ȥ֥å��֥���ȥ�� Official Art Book�פ�12��22����ȯ�䤹�뤳�Ȥ�ȯɽ������ 続きを読む ⮕

KADOKAWA×講談社×幻冬舎、三社合同『友麻碧まつり』開催!KADOKAWA×講談社×幻冬舎、三社合同『友麻碧まつり』開催! 株式会社KADOKAWAのプレスリリース 続きを読む ⮕

KADOKAWA Connected、新ミッション&バリューを策定KADOKAWA Connected、新ミッション&バリューを策定 株式会社 KADOKAWA Connectedのプレスリリース 続きを読む ⮕

新規プロジェクト「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」がスタート!株式会社KADOKAWAのプレスリリース(2023年9月29日 18時00分)新規プロジェクト[KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES]がスタート! 続きを読む ⮕