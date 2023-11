JO1初のアジアツアーがついに開幕！インドネシア・ジャカルタ初上陸！R3HABとコラボで話題の 「Eyes On Me (feat.R3HAB)」サプライズ初披露

グローバルボーイズグループ“JO1”の全4都市(ジャカルタ・バンコク・台北・上海)を巡る初のアジアツアー『2023 JO1 1ST ASIA TOUR ‘BEYOND THE DARK’ LIMITED EDITION』が11月1日(水)にインドネシア・ジャカルタ Ciputra Artpreneur-Theater(読み:チプトラシアター)にて開幕いたしました。

デビュー4年目にして大きな挑戦となる今回のアジアツアー。ライブ冒頭は、JO1メンバーがシルエットで登場。勢いよく幕が上がると、世界に向け意気込むような力強い視線で観客を見つめます。そしてアジアツアー最初を飾るのは、昨年大ヒットした6TH SINGLE 『MIDNIGHT SUN』のタイトル曲「SuperCali」。これには観客も大熱狂。大きな声援と掛け声で盛り上がりました。 MCでは、メンバーがそれぞれインドネシア語で一言話し、現地のJAM(JO1ファンの呼称)を喜ばせました。さらに、中盤のメドレータイムには「We Good」で、メンバーが自撮り棒を持って登場。初のアジアツアー・初のジャカルタ公演での思い出を会場一体となって作り上げます。さらに、日本でのアリーナツアーではセットリストに入っていなかった楽曲の披露もあり盛り上がりが続くなか、木全翔也が「This song features impressive dance moves, specially prepared for our live performance. It's a song filled with various challenges. Let's all dance together!」と伝えると、世界トップクラスのDJ兼プロデューサーの“R3HAB”が手がけたことで話題のYSL BEAUTY 新タイアップソング「Eyes On Me (feat.

最後の挨拶でリーダーの與那城奨は「みなさん本当にありがとうございました!!!」と話し、初めての海外単独公演を無事に開催できたことへの感謝を伝えました。MCでは全編通してインドネシア語と英語を活用しながら、なるべく自分自身の言葉でコミュニケーションができるように話す姿が印象的だったJO1。世界での活躍を広げる第一歩であり、「会えて嬉しい」「ありがとう」と何度も言葉を繰り返し、海外のファンとの絆を確かめ合う熱くハートフルなライブ公演となりました。公演終了後には、「#JO1_ASIATOUR」など関連ワードがインドネシアのトレンド入りをし、現地でも大いに盛り上がりました。 headtopics.com

さらにライブ本番前日には、Instagramフォロワー5607万人/TikTokフォロワー970万人を持つインドネシアの歌手Ayutingtingらとのコント収録に参加し、インドネシア語と英語をフル活用し、現地の超人気番組へのスタジオ出演も果たしました。※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

<JO1木全翔也&河野純喜&豆原一成×R3HAB対談>JO1の印象に残った楽曲とは 音楽制作のためのアドバイスに感動グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)がアンバサダーを務めるYSL BEAUTYの新作アイシャドウパレット「クチュール ミニクラッチ」にインスパイアされたタイアップソング「Eyes On Me(feat. 続きを読む ⮕

奇妙礼太郎とヒコロヒーのバラード「HOPE」MV公開、木村充揮も登場(動画あり)奇妙礼太郎の楽曲「HOPE feat. ヒコロヒー」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。 続きを読む ⮕

ヒコロヒーが奇妙礼太郎のMV出演、リリースツアーにも参加(動画あり)ヒコロヒーが歌唱で参加する、奇妙礼太郎の楽曲「HOPE feat. ヒコロヒー」のミュージックビデオが公開された。 続きを読む ⮕

クロちゃん、7ORDERとバンド組み“新曲発表” 「本当は思っていても言えなかったこと」熱唱お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが7ORDERとコラボし、“クロちゃんバンド feat. 7ORDER”としてオリジナル曲「AもBも」を発表した 続きを読む ⮕

初日から勝負の11月、株価は右肩上がりで上昇傾向(日本株ストラテジー) - |QUICK Money World - 株式投資・マーケット・金融情報の総合サイト【QUICK Market Eyes 大野弘貴】2000年以降における日経平均株価の11月の株価推移を平均すると、中旬まで横ばい、下旬にかけてじり高基調を歩む季節性(下図、灰線)がある。なお、08年の世界金融危機(GFC […] 続きを読む ⮕

レーザーテック株が一時7%高 7~9月期純利益14%増、先行きへの期待も - |QUICK Money World【QUICK Market Eyes 阿部哲太郎】11月1日の東京株式市場で半導体フォトマスクなどの欠陥検査装置大手のレーザーテック(6920)が急反発し、前場に一時前日比7%高の2万7000円を付けた。10月31日大引 […] 続きを読む ⮕