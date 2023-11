IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’の日本公演が開催される

これに続く日本公演は、11月15日(水)、16日(木)に2023年10月にOPENしたばかりのKアリーナ横浜にて開催されるが、Kアリーナ横浜は世界最大級の音楽専用アリーナ会場で、収容人数は2万人。10月に発売されたチケットは、即時完売し4万人を動員する。それにより、IVE初のワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’」は、韓国・日本を皮切りに2024年まで全世界19カ国27都市で開催されることになった。 IVE JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「DIVE JAPAN」先行チケットは、本日(8日)の18時から!今からの入会でも間に合うので、IVE JAPAN OFFICIAL SITEをチェック!

