IVEの1st EP『I'VE MINE』のリード曲『Baddie』が韓国音源サイトで1位を獲得

IVEの1st EP『I'VE MINE』のリード曲『Baddie』は、韓国音源サイトMelon、genie、Bugs、FLO、Naver VIBE、YouTube Musicの計6サイトで1位を獲得した。特に『Either Way』は、11月7日14時付のMelon TOP100のデイリーチャート、genieのリアルタイムチャート、genieのデイリーチャートでトップ10にランクインし、『Baddie』とともに大きな存在感を放っている。 『I'VE MINE』は、これまでのIVE特有のカラーを守りながらも、衝撃的な変化を試みた作品だ。それぞれ異なるムードのトリプルリード曲で彼女たちは、多様な視線から眺めた「自分」のイメージをリスナーに届けている。

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REUTERSJAPAN: Maha Eldahan: Orta Doğu'da Enerji ve Emtia HaberleriMaha, 15 yıldır Reuters gazetecisi olarak Orta Doğu bölgesinde enerji ve emtia konularında haberler yapmaktadır.

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TOPİTMEDİA: Japonya, 2011 deprem ve tsunami felaketinin ardından hala etkileriyle mücadele ediyor11 Mart 2011 tarihinde Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen büyük deprem ve ardından gelen tsunami, ülkeyi derinden etkiledi. Bu felaket sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti, büyük miktarda hasar meydana geldi ve nükleer santralde ciddi bir sızıntı yaşandı. Olayın üzerinden geçen 10 yılın ardından, Japonya hala bu felaketin etkileriyle mücadele etmektedir.

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TOPİTMEDİA: Amazon Prime Japonya'da 8 Milyon Aboneye UlaştıAmazon Prime, Japonya'da 8 milyon aboneye ulaştı. 24 saatte 5900 adet ürün satıldı. 2019'da 4 milyon abone kazandı. İçeriklerin çoğu IT ve teknoloji haberlerini içeriyor.

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MODELPRESS: 日向坂46佐々木久美、初センター「自分にはない位置だと思っていた」メンバーからの“勇気づけられた言葉”明かす＜モデルプレスインタビュー＞日向坂46の佐々木久美（ささき・くみ／27）が9月30日、千葉・幕張メッセにて開催された日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN／WINTER」（以下「GirlsAward」）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、11月8日発売の2ndアルバム「脈打つ感情」のリード曲「君は0から1になれ」にて初センターを務める心境などについて語った。

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GOONEWSEDİT: 「IVE」のニューアルバム「I'VE MINE」鑑賞ポイントは？ガールズグループ「IVE」が13日にミニアルバム「I'VEMINE」をリリースし、カムバックした。トリプルタイトル曲「BADDIE」「Eitherway」「OfftheRecord」に「HolyMoly...

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ORİCON: IVE、6曲入りEP『I’VE MINE』リリース トリプルタイトル曲MV出そろう韓国の6人組ガールズグループ・IVEの韓国1st EP『I’VE MINE』が13日、リリースされ、トリプルタイトル曲のうち「Baddie」のミュージックビデオ（MV）がYouTubeで公開された。これで3曲のタイトル曲すべてのMVが出そろった。 『I’VE MINE』には全6曲が収録され、タイトル曲は「Either Way」「Off The Record」「Baddie」の3曲。トリプルタイトル曲すべてMVが制作され、楽曲ごとに異なるメンバーの新しい姿と魅力を披露している。

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