IEEE 802.3czとIEEE 802.3dhの両対応になるように提案がなされる

も提案されている。こちらはSpecificationにどう反映させるかの議論で、渡邊氏からはIEEE 802.3czで追加されたClause 166を変更し、ここをIEEE 802.3czとIEEE 802.3dhの両対応になるようにしよう、という提案がなされた。POFではモード結合効果が高いため、異なる接続形態やMacro bendでのEMBc（実効モード帯域幅）を確認する必要がある今年7月のミーティングはあまり大きな動きがなく、ToDoリストの作成や、ISO TC22/SC32/WG10への質問の回答の披露、それとタイムライン修正（さらに遅延）の提示などが行われている程度だ。ちなみにタイムライン修正はまだ提案のレベルで、それもあって具体的な変更は開示されていない。
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WEEKLYASCİİ: TUF GAMINGシリーズのインテルZ790搭載マザー最新作が秋葉原で販売開始価格は5万3980円。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原本店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。「TUF GAMING」シリーズのインテルZ790搭載マザー最新作がアキバの店頭に登場。16(60A)+1(60A)+1フェーズの電源回路やシリーズ初のAI Overclockingに対応。スマートフォン充電用にUSB PD 3.0に対応したフロントType-Cポートも備えている。 主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(5.0) x16×1、PCI Express(4.0) x4×1(x16形状)、PCI Express(4.0) x4、PCI Express(3.0) x1×1(x16形状)、PCI Express(3.0) x1×1。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-7800+(OC)、最大192GB)。オンボードインターフェースとして、2.55ギガビットLAN (intel)、Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3、サウンド(Realtek S1220A 8ch HD Audio)、M.2×4、SATA3.0×4、USB3.2 Gen2×2などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI 2.1、DisplayPort 1.4を備える。
ソース: weeklyascii | 続きを読む »
ASCİİJPEDİTORS: TUF GAMINGシリーズのインテルZ790搭載マザー最新作が秋葉原で販売中価格は5万3980円。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原本店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。「TUF GAMING」シリーズのインテルZ790搭載マザー最新作がアキバの店頭に登場。16(60A)+1(60A)+1フェーズの電源回路やシリーズ初のAI Overclockingに対応。スマートフォン充電用にUSB PD 3.0に対応したフロントType-Cポートも備えている。 主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(5.0) x16×1、PCI Express(4.0) x4×1(x16形状)、PCI Express(4.0) x4、PCI Express(3.0) x1×1(x16形状)、PCI Express(3.0) x1×1。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-7800+(OC)、最大192GB)。オンボードインターフェースとして、2.55ギガビットLAN (intel)、Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3、サウンド(Realtek S1220A 8ch HD Audio)、M.2×4、SATA3.0×4、USB3.2 Gen2×2などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI 2.1、DisplayPort 1.4を備える。
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PRTIMES_JP: 802 BINTANG GARDEN「怜央とJQのDeepな話」オンエア決定802 BINTANG GARDEN「怜央とJQのDeepな話」オンエア決定 株式会社 FM802のプレスリリース
ソース: PRTIMES_JP | 続きを読む »
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ソース: Pre_Online | 続きを読む »
PRTIMES_TECH: アンリツとBluetest社が無線LAN規格IEEE 802.11be（Wi-Fi 7）機器のOTA測定を実現アンリツとBluetest社が無線LAN規格IEEE 802.11be（Wi-Fi 7）機器のOTA測定を実現 アンリツ株式会社のプレスリリース
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