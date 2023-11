GPT-4 TurboとDALL·E 3のAPIが開発者用に提供開始

2023/11/07 13:54:00 weeklyascii 1 min.

GPT-4 Turboと同時に、画像入力を可能にする「GPT-4 Turbo with vision」、テキストから画像を生成する「DALL·E 3」、6つのプリセット音声を使ってテキストを読み上げる「Text-to-speech (TTS)」も開発者用にAPIとして提供がはじまった。自然言語を使って作成できるのでコーディング知識は不要。指示と追加知識を与え、ウェブ検索、画像作成、データ分析など、できることを選ぶだけだ。 GPTs are a new way for anyone to create a tailored version of ChatGPT to be more helpful in their daily life, at specific tasks, at work, or at home — and then share that creation with others. No code required.