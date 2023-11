FABRIC TOKYOが国産フランネルのオーダースーツ、セットアップ、シャツを同時リリース、本格的な冬到来に備えた保温性と防風性が魅力

CUSTOM WEAR for ALLをヴィジョンに、カスタムオーダーのビジネスウェアブランドを展開しているFABRIC TOKYOは、昨今の電力不足などから、「服のあたたかさ」にあらためて着目した、フランネル生地のオーダースーツ、オーダーセットアップ、オーダーシャツを2023年秋冬シーズンにリリースしたことをお知らせいたします。

スーツ、セットアップには日本最大の毛織物産地である愛知県の「尾州」ウールを、シャツは兵庫県で200年以上の歴史を持つ「播州織」のコットン生地を採用し、天然繊維ならではの優れた保温性と防風性を持ち合わせています。需要ピーク時の電力不足が起きている昨今、2022年3月には経済産業省から初の「電力需給ひっ迫警報」が発令され、暖房の設定温度を下げる、使っていない部屋の電気を消す、など節電が求められました。天然繊維ならではの機能を生かしたフランネル生地のオーダースーツ、オーダーセットアップ「STRETCH FLANNEL by BISHU」およびオーダーシャツ「COTTON FLANNEL by BANSHU」のリリースに至りました。

