ENECHANGE、先進的な地熱エネルギーソリューションのパイオニアであるEavor Technologies Inc.への出資を発表

ENECHANGE(エネチェンジ)株式会社 (本社:東京都中央区、代表取締役CEO:城口洋平)は、ジャパンエナジーキャピタルが運営する脱炭素テックファンドのJAPAN ENERGY ファンド(JEF)を通じて、Eavor Technologies Inc.(以下Eavor社)に出資しましたのでお知らせします。

カナダ・アルバータ州カルガリーを拠点とするEavor社は、先進的な地熱エネルギーソリューションの分野におけるパイオニアとなる企業です。特許取得済みのクローズドループ地熱利用技術(Eavor-Loop™)により、エネルギーの安定供給と費用対効果の高いクリーンエネルギーの新たな供給源を開拓しています。 この1億8,200万カナダドル(1億3,150万米ドル)の資金調達ラウンドはOMV AGが主導し、Canada Growth Fund、Monaco Asset Management、Microsoft's Climate Innovation Fundが参加しました。日本では、中部電力株式会社が出資しており、その他、既存の投資家であるBDC、bp Ventures、Eversource Energy、Temasek、Vickers Venture Partnersも出資しています。

強化地熱システムの分野における新たな技術進展により、地熱資源がより手軽に利用できるようになります。掘削技術の開発により、地熱エネルギーを効率的に取り出せる深さまで掘削するコストを削減します。また、新しいプラント設計と井戸の流量制御は、地熱エネルギーを必要に応じて取り出すことが可能となるため、需要に応じて地熱資源を柔軟に供給することができます。 日本は地熱発電のポテンシャルが高く、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、政府は地熱発電をクリーンなベースロード電源として位置づけています。日本の地熱資源は世界第3位の約23GWで、地熱発電が開発されれば国内の電力の10%を供給することが可能と考えられており(※1)、政府は2030年までに150万kWの地熱発電を導入するという目標を掲げています(※2)。 headtopics.com

クローズドループ地熱利用技術(Eavor-Loop™)は、二本の垂直杭と、複数の水平杭を接続し、地下に密閉されたラジエーターのような地下システムを構築します。作動流体(淡水)がこのシステム内を循環することで、地中深部の熱を地上に供給し、発電や商業用の冷暖房用に利用することができます。流体の流量は変更可能で、エネルギーを柔軟に生成・供給することができます。 Eavor-Loop™は、特許取得済みのロックパイプ技術(透水層を不透水層に加工するもの)や、掘削部分を冷却することで掘削速度と掘削深度を向上させるための断熱ドリルパイプ、精度の高い杭接続を可能にする磁気測距技術など、複数の画期的な技術によって可能になりました。

Eavor社は、2020年にカナダ・アルバータ州ロッキー・マウンテン・ハウス近郊のEavor-Loop™の実証プロジェクトの建設を完了。2023年はじめには、アメリカ・ニューメキシコ州のEavor-Loop™の実証プロジェクトを完成させ、総垂直深度18,000フィート(~5480m)の高掘削の実証を成功させています。次の重要となるマイルストーンとしては、ドイツのゲーレッツリードにおけるEavor社初となる本格的な商用プロジェクトで、今後4年以内の地域暖房と電力供給を目指して開発が進められています。ゲーレッツリートのEavor-Loop™の実証プロジェクトは、掘削深度約4.5km、電気エネルギー総発電量約8. headtopics.com

