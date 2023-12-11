Call of Duty: Modern Warfare III, 2011 yılında piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı video oyunudur. Oyun, Infinity Ward tarafından geliştirilmiş ve Activision tarafından yayınlanmıştır. Call of Duty serisinin bir parçası olan oyun, Modern Warfare serisinin üçüncü oyunudur. Hikaye, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırması ve savaşın sonucunu anlatmaktadır. Oyun, eleştirmenlerden olumlu yorumlar almış ve büyük bir ticari başarı elde etmiştir.

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。