BTSのJUNG KOOK、初のソロアルバムがリリースされる

BTSはおそらく現在、グローバルポップミュージック界で最も大きな勢力です。『Dynamite』、『Yet to Come (The Most Beautiful Moment)』、『Butter』などのヒット曲を連発し、Billboard Hot 100で7週連続で1位を獲得した彼らの7人組は、アップビートな曲とダイナミックな振り付けで世界中の数百万人のファンを魅了してきました。BTSはまた、3年連続でグラミー賞にノミネートされた最初の韓国のポップアクトであり、2年連続でソロパフォーマンスを行った最初のアーティストでもあります。その後、グループはソロアーティストとしても活動を広げ、BTSが再び集結する時を待ち望むファンを興奮させています。そして、それが私たちをJUNG KOOKに導きます。BTSのリーダーであるRMと、グループのファンであるARMYから「ゴールデンマクネ」というニックネームをもらったJUNG KOOKの最初のソロプロジェクトは、その愛称に敬意を表しており、11曲が「ゴールデンな瞬間」の旅にリスナーを連れて行きます。その結果、26歳の彼は10年を代表するスーパースターとして確固たる地位を築いた、率直で感情的なアルバムを作り上げました

BTSのジョングク、初のソロアルバムがリリースされるBTSのジョングクが初のソロアルバムをリリースしました。このアルバムは、彼の愛称である「ゴールデンマクネ」に敬意を表しており、11曲が「ゴールデンな瞬間」の旅にリスナーを連れて行きます。

「ごめん、言い訳はない」BTS・JUNG KOOK、ファンに謝罪…完璧を求める謙虚なワールドスターBTS・JUNGKOOKがファンに謝った。JUNGKOOKは11月8日夜、ファンプラットフォームWeverseに「ARMY(BTSファン)たち…ごめん」と謝る文章を書いた。続けて「ライブ、失...

“I’m shining the brightest at the moment” ––An exclusive interview with BTS JUNG KOOKOn the release of his first solo album ‘GOLDEN’ on 3rd November, VOGUE JAPAN caught up with BTS’ JUNG KOOK for our debut digital cover. Marking the star’s visit to Japan, JUNG KOOK speaks about everything from his travel must-haves to the reason he named his solo album ‘GOLDEN’.

“I’m shining the brightest at the moment” ––An exclusive interview with BTS JUNG KOOKOn the release of his first solo album ‘GOLDEN’ on 3rd November, VOGUE JAPAN caught up with BTS’ JUNG KOOK for our debut digital cover. Marking the star’s visit to Japan, JUNG KOOK speaks about everything from his travel must-haves to the reason he named his solo album ‘GOLDEN’.

