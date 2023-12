BTSのジョングク、初のソロアルバムがリリースされる

BTSはおそらく現在、グローバルポップミュージック界で最も大きな勢力です。『ダイナマイト』、『まだ来ていない(最も美しい瞬間)』、『バター』などのヒット曲を連発し、Billboard Hot 100で7週連続で1位を獲得したBTSは、陽気な曲とダイナミックな振り付けで世界中の数百万人のファンを魅了してきました。BTSはまた、3年連続でグラミー賞にノミネートされた最初の韓国のポップアクトであり、2年連続でソロパフォーマンスを行った最初のアーティストでもあります。その後、グループはソロアーティストとしても活動を広げ、BTSが再び集結する時を待ち望むファンを興奮させています。そして、それが私たちをジョングクに導きます。BTSのリーダーであるRMと、グループのファンであるARMYによって「ゴールデンマクネ」というニックネームで呼ばれるジョングクの初のソロプロジェクトは、その愛称に敬意を表しており、11曲が「ゴールデンな瞬間」の旅にリスナーを連れて行きます。その結果、26歳の彼を10年を代表するスーパースターとして確立する、率直で感情的なアルバムが生まれました。

