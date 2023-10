AMEFURASSHI、昨日の「スタプラフェス」で初披露した新曲リリース

「SPIN」は、昨日10月29日に神奈川・横浜アリーナで行われたライブイベント「スタプラアイドルフェスティバル ~秋の新曲収穫祭~」にて初披露された楽曲。ジャージークラブのリズムを取り入れたクールなナンバーに仕上がっている。

なお、11月3日に結成5周年を迎えるAMEFURASSHIは現在フリーライブツアーを開催中。12月22日には東京・ステラボールで結成5周年記念ワンマンライブ「AMEFURASSHI 5th Anniversary Live"Bad Girls Story"」を行う。2023年11月3日(金・祝)神奈川県 ららぽーと横浜 1階 セントラルガーデンKiLaLa2023年11月19日(日)東京都 アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージ

