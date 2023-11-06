AFUストア、IMAX Enhanced対応PHILIPSサウンドバーを蔦屋家電＋で展示

鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）が運営する、“驚きと感動のある世界水準の良品で、みなさまに豊かな暮らしをお届けする”AFU（アフー）ストアは、次世代型ショールーム「蔦屋家電＋」にてIMAX Enhanced対応PHILIPSサウンドバー「Philips Fidelio FB1」を2023年11月6日〜2024年1月5日まで出展します。寸法：1200 × 73 × 125 mm(幅 × 高さ × 奥行) 対応音声フォーマット：Dolby Atmos、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TureHD、Dolby DigitalEX、DTS、DTS 96/24、DTS Digital Surround(5.1-ch)、DTS:X、DTS-ES、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD High Master Audio
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PRTIMES_BIZ: シリーズ累計90万部を突破した大人気プログラミング入門書の改訂版『スッキリわかるJava入門 第4版』と『スッキリわかるPython入門 第2版』を2023年11月6日（月）に発売シリーズ累計90万部を突破した大人気プログラミング入門書の改訂版『スッキリわかるJava入門 第4版』と『スッキリわかるPython入門 第2版』を2023年11月6日（月）に発売 株式会社インプレスホールディングスのプレスリリース
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PRTIMES_JP: 【二子玉川 蔦屋家電】「CHRISTMAS IS COMING!!」フェアを11/3(金・祝)から開催【二子玉川 蔦屋家電】「CHRISTMAS IS COMING!!」フェアを11/3(金・祝)から開催 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE）のプレスリリース
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PRE_ONLİNE: タイ王国で中堅中小企業向けM&Aアドバイザリーサービス開始のお知らせSME M&A (Thailand) 中小企業M&Aタイランドタイ王国の中小企業M&AならSME M&A (Thailand) Co., Ltd.SME M&A (Thailand) Co., Ltd. (タイ王国バンコク都) は2023年11月、タイ王…
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PRTIMES_JP: IMAX Enhanced対応のPHILIPSサウンドバー「Philips Fidelio FB1」社内展示会開催！IMAX Enhanced対応のPHILIPSサウンドバー「Philips Fidelio FB1」社内展示会開催！ 鑫三海株式会社のプレスリリース
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PRTIMES_LIFE: 「ココナッツサブレ ＜シュークリーム味＞」 「ココナッツサブレミニ カスタード風ホワイトチョコのかかったシュークリーム味 ～贅沢仕立て～」 を2023年11月6日（月）に新発売「ココナッツサブレ ＜シュークリーム味＞」 「ココナッツサブレミニ カスタード風ホワイトチョコのかかったシュークリーム味 ～贅沢仕立て～」 を2023年11月6日（月）に新発売 日清シスコ株式会社のプレスリリース
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PRTIMES_LIFE: しっとりおいしいバウムクーヘンを優しい甘さのチョコレートでコーティング。おいしさ間違いなしの「チョコレートバウム」を2023年11月6日(月)より期間限定で発売しっとりおいしいバウムクーヘンを優しい甘さのチョコレートでコーティング。おいしさ間違いなしの「チョコレートバウム」を2023年11月6日(月)より期間限定で発売 コンフェックス株式会社のプレスリリース
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