�����������Ȥ�App Store�Ǽ��դ����Ƥ��뤬��Google Play�Υ��ȥ��ڡ����ϡ��������������ͽ��ˤʤäƤ��롣������Ͽ�Կ�˱����ơ����ޤ��ޤʥ������⥢���ƥब��館��ۤ������մ�����ˤ��ޤ��ޤʥ����ڡ����»ܤ���ȤΤ��ȡ���INFOLD PTE. LTD.
�������Υ�å��������Ϥ��ȶ��ˡ��ϵ�ˤϡ֥����顼�פȸƤФ��۷��β�ʪ�⸽�졢����ä������δ�����桢�����顼���뿦�ȡֿ����ϥ��פ��������롣 ���ȡ���ϥ�å���3D����ե��å����Ѥ�����;λ�����Ÿ�������Ȥ�����������ܤ����Ƿ��깭�����ޤ����ȼ��λ�������ͤ����Τ��������Τʤ��ִ֤��θ���������Υ�ǥ����©�������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����ꥢ��ȥС������ζ�������Ķ���ơ���ˤ��������ڤ��ߤ���������3D����ե��å��ˤ�äƼ¸������Ω��Ū���ĥꥢ��ʸ�ή���θ��Ǥ��ޤ�����̩�ʤҤȤȤ���ᤴ����ǡ�����Ϥ��ʤ��ι�ư�ˤ�ä��͡���ȿ���������Ȥ���ִ֤�ˬ��ޤ���¾�ˤ��;λ����Υǡ��ȥ��ȡ���������Ӥˤ�äƥ���Υꥢ��������Ѳ������ή����ƥ�ġ���̩�ΤҤȤȤ����������ܥ����ɥ�ޤʤɤ����ꡢ���ʤ��ˤ��ĤƤʤ��ꥢ
Switch�����ӥ��奢��Υ٥�ָѤ��ͤ��ԤäƤ���֡�����ȯ�䡣�����ä�����ȸѾ������奢�ο����ʥ��ȡ��������������������Switch�ѥ��եȡָѤ��ͤ��ԤäƤ���֡פ�ȯ�䤷�����ܺ�ϡ������ä�����β��ͤȡ����α������Ѳ��ߤ˽���Ѿ������奢�Ȥθ�ή���������ָѤ��ͤ��ԤäƤ���פ�³�Ԥ������奢���Ϥ�������ɸ����줿���ե���Ȥνв����ڤ�ˡ����������Ѱ�²�λ��Ǥ˴������ޤ�Ƥ����� 続きを読む ⮕
Nintendo Switch�ǡְ���Ūͷ�� �ॲ���륺�סְ���Ūͷ�� �ॲ���륺�ڡ�����ȯ�䡣���֥�ѥå���ŵ��3D��������顼����������ѥ���ϡ��Ȥ�������2023ǯ11��2���ˡ�Nintendo Switch�ǡְ���Ūͷ�� �ॲ���륺�סְ���Ūͷ�� �ॲ���륺�ڡפ�ȯ�䤷�����ܺ�ϡ���8��ΡȤؤ�ɤǼ����˨��°�����Ѳ������ʤ��顤Ũ���˨�������פ��Ȥǲ��ͤ���臘���ޥ��RPG���� 続きを読む ⮕
PS5�����ѥå������ǡ֥���� ���� ���㡼���åɡ�����������SF���˥�����줿��ӥեå����⤬�ڤ���붨�Ϸ����������3goo��������PS5�����ѥå������ǡ֥���� ���� ���㡼���åɡפ�����������ܺ�ϡ��֥�ӥեåɡפ�ʪ���١����Ȥ��Ĥġ���������ѥ�����SF�������������Ϸ����������������ץ쥤�䡼�ϡ���ӥ�䥿�å���ƻ�Τʤɤ������Υåƥ���ΰ��崱�Ȥ��襤��ĩ�ࡣ 続きを読む ⮕
��ϵ������֥���������ѿ�ϵ����1��1�ζ�������ɵڤ����ַ�Ʈ�⡼�ɡפʤɤ��������Ver1.1���åץǡ��Ȥ����������ͥ��ȥԤ��������֥���������ѿ�ϵ���פ�Ver1.1���åץǡ��Ȥ�»ܤ���1��1�ζ�������ɵڤ����ַ�Ʈ�⡼�ɡפ�PC��ǽ���㤯�Ƥ⥵������ư���ַ��̥⡼�ɡפʤɤ���������������ǰ���ơ�VTuber�־�鹩���Ԥ椦��פˤ�륳����ۿ���»ܤ��롣 続きを読む ⮕
����Ի��ߤǡ�Nintendo Switch Sports�פ�֥ޥꥪ������8�פΥ��٥�ȼ»ܡ�ǤŷƲ������Ԥ��оݤȤ������Ȥߤ�ǤŷƲ��2023ǯ11��1����Nintendo Switch���Ѥ�������Ԥ��оݤȤ������ȤߤϤ����ȯɽ���������μ���Ȥߤϡ�����Υ����ӥ��դ�����Ը��������Ϸ��ʡ����ߤǡ�Nintendo Switch�ѥ��եȤ��åդΥ��ݡ��Ȥ�����Ĥġ�����Ԥ˥ץ쥤���Ƥ�餦�Ȥ�����Τ��� 続きを読む ⮕
��NIKKE�פ�ꥨ�ޤ�1/7��������ե����奢������ͽ����դϡ����������Live2D���Ȥˡ�ȴ���Υץ�ݡ�������Ƹ��ե�塼��������������RPG�־����ν�����NIKKE�פο����ʡ֥��� 1/7��������ե����奢�פ�ͽ����դϤ������ܾ��ʤϡ����֥��롼�������°�Υ��ޤ������Live2D���Ȥ˥ե����奢��������Ρ��������Ȥο��ä�Ŧ��Ǥ�������ݡ��������쥬��Ȥ��ĥ���������ɽ������Ƥ��롣 続きを読む ⮕