�����С�Ǧ�Ԥ����ɬ������򿶤뤦��Ghostrunner 2�ס�PS5�������ܸ�ѥå������Ǥ�ȯ�䤬2024ǯ1��25���˷���

�Υ��󥿥ӥ塼�ϥ�����Υѥå������äƤɤ���äƤ�Ρ�������ʤɤΡ������ɤ�꤬�����HIKE�פ˶����Ƥ��ä��ɥꥭ�㥹�ǽв�ä������ä��ҤȤ�ο�ͧ�ء����֤ʤ��ǥ��������뤰�벹����餤�ʤ��ʤä����ޤ��Ϻ����ɤ��ˤ��롩���ҤȲƤΥ������ܡ��ʥ������ǡ��Сɤϲ��Ĥ��ޤ�Ρ���1������Ƹ��ڤ�����2023ǯ�ƤΥ���ܥ����ӡ��׵�Ͽ�Υץ쥤��ݡϡ֥ޥ꡼�Υ��ȥꥨ Remake�פ򺣤����ץ쥤�����ɲå��٤���ǯ���Τ˥����!?������鿼����ǹ������夬�����꤬������ ���ܸ첽������å�������ǥ�����饤�ȡ��������⥰��������ǻ�򷫤��֤�2.

������ۼ�ϿŪ�ʥ����С��ѥ󥯤�̤�衣����Ǹ�κ֤Ǥ�������ޥ������ۤ��Ƥ��������˽���������ޥ������λ�塢�����ޥ���γ��˽��뤷��AI����Ƚ��Ĥ����ˡ������С�Ǧ�Ԥμ�͸�����å��������̤����Ҥ����襤�򷫤깭���ޤ�����Ghostrunner...

��Ghostrunner 2��4�Ĥ�DLC�ѥå��ȿ�������⡼�ɤ��Ͽ������������ѥ���12��8���˥�꡼������1��DLC�֥������ѥå��פ�Ʊ��ȯ����C��All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved. headtopics.com

PS5�����ѥå������ǡ֥���� ���� ���㡼���åɡ�������꡼����SF���˥���󥸤��줿��ӥ󡦥եå����⤬�ڤ���붨�Ϸ����������3goo��������PS5�����ѥå������ǡ֥���� ���� ���㡼���åɡפ��꡼���������ܺ�ϡ��֥�ӥ󡦥եåɡפ�ʪ���١����Ȥ��Ĥġ���������ѥ�����SF�������������Ϸ���������󥲡�������ץ쥤�䡼�ϡ���ӥ�䥿�å���ƻ�Τʤɤ������Υåƥ��󥬥�ΰ��崱�Ȥ��襤��ĩ�ࡣ 続きを読む ⮕

再び死線を駆け抜けろ!一人称視点サイバーパンクアクションゲーム『Ghostrunner 2』の日本語パッケージ版がPlayStation(R)5で2024年1月25日(木)発売決定!本日より予約受付開始!再び死線を駆け抜けろ!一人称視点サイバーパンクアクションゲーム『Ghostrunner 2』の日本語パッケージ版がPlayStation(R)5で2024年1月25日(木)発売決定!本日より予約受付開始! 続きを読む ⮕

�ֱ�ͺ���� �դε��� for Nintendo Switch��2024ǯ2��15����ȯ�䡣�ѥå������ǽ����ŵ�ϥ٥����Dz��ڥ���Х����ܥե��륳���������2023ǯ11��2���ˡ��ֱ�ͺ���� �դε��� for Nintendo Switch�פ�2024ǯ2��15����ȯ�䤹���ȯɽ�������������Ȥ�����������ѥå������ǽ����ŵ�ϡ��٥����Dz��ڥ���Х��Best Sound Collection -KURO NO KISEKI-�פǡ��˥�ƥ�ɡ�e����åפǤϴ��ָ��ꥻ���뤬���Ť���롣 続きを読む ⮕

Nintendo Switch�ǡְ���Ūͷ�� �ॲ�󥽥��륺�סְ���Ūͷ�� �ॲ�󥽥��륺�ڡ�����ȯ�䡣���֥�ѥå���ŵ��3D��������顼����������ѥ���ϡ��Ȥ�������2023ǯ11��2���ˡ�Nintendo Switch�ǡְ���Ūͷ�� �ॲ�󥽥��륺�סְ���Ūͷ�� �ॲ�󥽥��륺�ڡפ�ȯ�䤷�����ܺ�ϡ���8��ΡȤؤ󤷤�ɤǼ�͸���˨��°�����Ѳ������ʤ��顤Ũ���˨�������פ��ȤDz��ͤ򽸤���臘���ޥ��RPG���� 続きを読む ⮕

�����޻��֤��̳�ƻ�����롣��ƻ�ܸ��򤯤äĤ���ʪ���黻�ѥ����Hokkaido Game�ס�Steam���ۿ���Marudice��2023ǯ10��31����PC�ѥ��եȡ�Hokkaido Game�פ��ۿ���Steam�dz��Ϥ������ܺ�ϡ�������������Τ褦��ʪ���黻�ѥ�������ץ쥤�䡼�ϡ�Ȣ�Τʤ�����ƻ�ܸ�����Ȥ������äĤ��ƿʲ�����³���Ƥ����������礭����ƻ�ܸ����̳�ƻ���뤳�Ȥǡ������९�ꥢ�Ȥʤ롣 続きを読む ⮕

�֥ǥ塼�� ���������׸���ο͵��ܥɥ���Dune: Imperium�ס�PC�ǤΥ����꡼����������11��14���˥������ȡ����ܸ�ˤ��б�ͽ��Dire Wolf��������2023ǯ11��1���ˡ��Dz�֥ǥ塼�� ���������פ򸶺�Ȥ���ܡ��ɥ�����Υǥ������ǡ�Dune: Imperium�פΥ����꡼����������11��14���˥������Ȥ����ȯɽ���������ꥸ�ʥ��Ǥϥܡ��ɥ����ॳ�ߥ�˥ƥ���BoardGameGeek�פǤ�8.4�ȹ⤤ɾ����������Ƥ��롣 続きを読む ⮕