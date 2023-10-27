�uKitsune�v��360mm���W�G�[�^�[�AATX�d���Ȃǁ��u�X�g6�v�R���{���Ȋ��F�Óc�Y��̏T���A�L�o����i1/2 �y�[�W�j

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GIGABYTE、エントリー向け16.0型ゲーミングノート「G6 KF-G3JP853SH」GIGABYTEは10月28日、エントリー向け16.0型ゲーミングノートPC「G6 KF-G3JP853SH」を発売する。実売価格は18万7000円前後の見込み。 続きを読む ⮕
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